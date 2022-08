Polská policie chce zbavit imunity poslankyni, která přešla silnici na červenou

V dubnu 2020 se v polské obci Chałupki protestovalo proti pravidlům pro přechod hranic zavedených kvůli pandemii covidu-19. Pendleři kritizovali povinnou čtrnáctidenní karanténu po překročení hranice, poslankyně je tehdy přijela podpořit. Lenartowiczovou, která přecházela přechod na červenou, u toho natáčel novinář polského Nowiny portal, který z protestu připravoval reportáž.

Na záběrech médií je vidět, že když Lenartowiczové uprostřed přecházení padla červená, nezůstala na ostrůvku, ale došla na druhou stranu silnice. Právě toto rozhodnutí je předmětem policejního zájmu o poslankyni.

Lenartowiczová uvedla, že ji policie v této záležitosti kontaktovala zhruba měsíc po protestu. Poslankyně trvá na tom, že na záběrech je vidět jen semafor za ní a nikoliv ten před ní a není proto jasné, jaká barva na něm svítila. Dodala, že silnice, kterou na záběru přechází, navíc z důvodu restrikcí měla nulový provoz. U přechodu Lenartowiczové byla, dle jejích slov, policie sama přítomna, ale nijak na místě nezasáhla.

Měsíc po incidentu poslankyně obdržela předvolání na policejní stanici v Krzyżanowě.

„Zeptali se mě, zda pokutu přijmu. Odmítla jsem, protože jsem ten den plnila poslanecké povinnosti. Policisté ode mě dostali pouze prohlášení, že jsem ve skutečnosti na záznamu byla,“ uvedla poslankyně.

Následně policie letos v červenci podala žádost o zbavení imunity. V září se žádostí bude zabývat poslanecký mandátový a imunitní výbor.

Podle vlastních slov Lenrtowiczová nemá ze ztráty imunity strach. Situaci v rozhovoru pro tvn24.pl označila za „frašku“.

„Po skutečném uzavření hranic byl provoz na této křižovatce téměř nulový a v den protestu zde bylo více policistů než protestujících. Proč si mě tehdy nikdo nevšímal?“ ptá se Lenartowiczová. Domnívá se, že ji policie chce potrestat za účast na protestu.

„Připomíná mi to komunismus, kdy se rozdávání letáků trestalo paragrafem o znečišťování životního prostředí. V návrhu na zrušení imunity není uvedeno, že k incidentu došlo během protestu, jako by to policie chtěla utajit,“ uzavírá Gabriela Lenartowiczová. O policejní snaze zbavit poslankyni imunity informoval server Polish News.