Přesuny vojsk a cvičení. Rozvědčík varuje před ruským útokem na Suvalský koridor

  11:50
Rusko by se mohlo pokusit obsadit Suvalský koridor, varoval někdejší důstojník britské vojenské rozvědky Philip Ingram. Rusko podle něho výrazně posílilo svou vojenskou přítomnost v regionu a chystá se na vojenská cvičení připomínající události před invazí na Ukrajinu. Obsazení pásma by izolovalo pobaltské země od jejich spojenců v NATO.
Polsko-ruská hranice u města Zerdziny (7. září 2023)

Polsko-ruská hranice u města Zerdziny (7. září 2023) | foto: ČTK

Litevské město Vištytis na hranici s ruskou Kaliningradskou oblastí (7. září...
Suvalský koridor
Ruský prezident Vladimir Putin hovoří na konci své návštěvy Číny, kde se...
Polské město Suvalky (7. září 2023)
„Jsme svědky zvýšené ruské vojenské přítomnosti v Kaliningradu a Bělorusku, jsme svědky náhlých vojenských cvičení a neobvyklých přesunů vojsk,“ uvedl Ingram podle polského portálu Gazeta.

„Máme hybridní válku s rušením GPS, sabotáží podmořských kabelů a malými zelenými mužíčky,“ dodal analytik.

Svá slova pronesl na pozadí cvičení Západ-2025, které ruská a běloruská vojska uspořádají od 12. do 16. září na území Běloruska. Procvičí na něm mimo jiné plánování úderů jadernými zbraněmi a raketami Orešnik, která údajně může dosahovat rychlosti přes 13 tisíc kilometrů za hodinu.

Rusko a Bělorusko při manévrech procvičí údery atomovkami a raketami Orešnik

Podobná cvičení pořádá rusko-běloruské uskupení vojsk každý druhý rok. Cvičení Západ se obvykle účastní několik desítek tisíc vojáků a manévry se konají poblíž běloruské západní hranice.

Ingram připomíná, že dobytí Suvalského koridoru by odřízlo pobaltské státy od jejich spojenců v NATO. Zdůraznil, že „to, co se nyní děje“, lze přirovnat k okamžiku předcházejícímu invazi na Ukrajinu v roce 2022.

Jak zastavit invazi Rusů? Obnovme bažiny, pomůžeme i klimatu, napadlo Evropany

V této souvislosti zmínil Estonsko, Lotyšsko a Litvu jako potenciálně ohrožené země. „To by mělo být interpretováno jako vážné varovné znamení,“ poznamenal také Ingram.

Suvalský koridor je strategické území na východním křídle NATO, kde Polsko a Litvu spojuje jen sto kilometrů dlouhá hranice. Pojmenovaný je podle polského města Suvalky.

Železný obránce

Polsko jako protiváhu k rusko-běloruskému cvičení uspořádá v září alianční manévry Železný obránce (Iron Defender), kterých se má zúčastnit 34 tisíc vojáků s 600 kusy techniky.

Vojenští analytici koridor často označují za Achillovu patu Severoatlantické aliance. Ruský útok na toto území by Moskvě teoreticky zajistil pozemní spojení mezi Běloruskem a jeho pobaltskou exklávou, Kaliningradskou oblastí.

Zároveň by odřízl tři pobaltské státy od jejich pozemních partnerů v NATO, což by mohlo zkomplikovat jejich podporu a obranu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj letos na jaře varoval, že Rusko „cosi chystá“ v Bělorusku. „Jako zástěrku používá vojenské cvičení. Tak nejčastěji zahajují nový útok,“ řekl Zelenskyj o Rusku. Dodal, že neví, kam bude Moskva směřovat. „Ukrajina, Litva, Polsko, bůhví, ale musíme být připraveni,“ dodal bez dalších podrobností a důkazů.

Evropa zaútočí na Rusko, tvrdí prokremelský list. Přichází se třemi scénáři

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko v srpnu v rozhovoru s časopisem Time označil obavy, že by Bělorusko a Rusko mohly využít společného cvičení k útoku na Pobaltí a Polsko, za „naprostou hloupost“.

Bělorusko je nejbližším spojencem Moskvy. Také z jeho území ruská vojska vpadla v únoru 2022 na Ukrajinu. Moskva a Minsk mezitím uzavřely dohodu o rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku.

Suvalský koridor

Suvalský koridor

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

