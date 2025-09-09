„Jsme svědky zvýšené ruské vojenské přítomnosti v Kaliningradu a Bělorusku, jsme svědky náhlých vojenských cvičení a neobvyklých přesunů vojsk,“ uvedl Ingram podle polského portálu Gazeta.
„Máme hybridní válku s rušením GPS, sabotáží podmořských kabelů a malými zelenými mužíčky,“ dodal analytik.
Svá slova pronesl na pozadí cvičení Západ-2025, které ruská a běloruská vojska uspořádají od 12. do 16. září na území Běloruska. Procvičí na něm mimo jiné plánování úderů jadernými zbraněmi a raketami Orešnik, která údajně může dosahovat rychlosti přes 13 tisíc kilometrů za hodinu.
Rusko a Bělorusko při manévrech procvičí údery atomovkami a raketami Orešnik
Podobná cvičení pořádá rusko-běloruské uskupení vojsk každý druhý rok. Cvičení Západ se obvykle účastní několik desítek tisíc vojáků a manévry se konají poblíž běloruské západní hranice.
Ingram připomíná, že dobytí Suvalského koridoru by odřízlo pobaltské státy od jejich spojenců v NATO. Zdůraznil, že „to, co se nyní děje“, lze přirovnat k okamžiku předcházejícímu invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Jak zastavit invazi Rusů? Obnovme bažiny, pomůžeme i klimatu, napadlo Evropany
V této souvislosti zmínil Estonsko, Lotyšsko a Litvu jako potenciálně ohrožené země. „To by mělo být interpretováno jako vážné varovné znamení,“ poznamenal také Ingram.
Suvalský koridor je strategické území na východním křídle NATO, kde Polsko a Litvu spojuje jen sto kilometrů dlouhá hranice. Pojmenovaný je podle polského města Suvalky.
Železný obránce
Polsko jako protiváhu k rusko-běloruskému cvičení uspořádá v září alianční manévry Železný obránce (Iron Defender), kterých se má zúčastnit 34 tisíc vojáků s 600 kusy techniky.
Vojenští analytici koridor často označují za Achillovu patu Severoatlantické aliance. Ruský útok na toto území by Moskvě teoreticky zajistil pozemní spojení mezi Běloruskem a jeho pobaltskou exklávou, Kaliningradskou oblastí.
Zároveň by odřízl tři pobaltské státy od jejich pozemních partnerů v NATO, což by mohlo zkomplikovat jejich podporu a obranu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj letos na jaře varoval, že Rusko „cosi chystá“ v Bělorusku. „Jako zástěrku používá vojenské cvičení. Tak nejčastěji zahajují nový útok,“ řekl Zelenskyj o Rusku. Dodal, že neví, kam bude Moskva směřovat. „Ukrajina, Litva, Polsko, bůhví, ale musíme být připraveni,“ dodal bez dalších podrobností a důkazů.
Evropa zaútočí na Rusko, tvrdí prokremelský list. Přichází se třemi scénáři
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko v srpnu v rozhovoru s časopisem Time označil obavy, že by Bělorusko a Rusko mohly využít společného cvičení k útoku na Pobaltí a Polsko, za „naprostou hloupost“.
Bělorusko je nejbližším spojencem Moskvy. Také z jeho území ruská vojska vpadla v únoru 2022 na Ukrajinu. Moskva a Minsk mezitím uzavřely dohodu o rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku.