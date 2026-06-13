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Hrůzný nález. V Polsku našli ostatky nenarozených dětí, žena je měla na experimenty

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  20:32
Polská policie nalezla na jihovýchodě země desítky nenarozených dětí. V období covidové krize je zřejmě za účelem „vědeckých“ experimentů odnesla z nemocnice lékařka a bývalá majitelka pozemku, na němž policisté ostatky plodů našli. Kriminalisté se obávají, že se případ nemusí omezovat na jeden pozemek. Policie mluví o nejméně 32 lidských plodech, polská média hovoří dokonce o 50 až 100.
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Polská policie nalezla na jihovýchodě země desítky nenarozených dětí. V období covidové krize je zřejmě za účelem „vědeckých“ experimentů odnesla z nemocnice lékařka a bývalá majitelka pozemku, na němž policisté ostatky plodů našli. (12. května 2026) | foto: ČTK

„Podle dosavadních zjištění byly předměty nalezeny během zemních prací na pozemku. Mezi odpadem se nacházel také lidský plod a další ostatky, které by mohly představovat lidské plody v raném stadiu vývoje nebo jejich fragmenty,“ uvedl státní zástupce Krzysztof Ciechanowski.

K nálezu došlo na pozemku v obci Lutoryž nedaleko Řešova, jenž kdysi patřil 57leté lékařce, kterou polská média identifikovala jako Magdalenu H. Tu kriminalisté zadrželi v pátek ve městě Zamošč ve východním Polsku. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, zda podezřelá jednala sama.

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Po údajných vyšetřeních prý pozůstatky uložila do pytlů a zakopala je na pozemku. Podle polských médií policie také našla lékařské materiály, včetně zkumavek, nádob, sklíček pod mikroskop a dokumentů, které mohou být nemocničními záznamy.

Prokurátoři vyšetřují možné znesvěcení lidských ostatků a nelegální likvidaci nebezpečného zdravotnického odpadu. Nejzávažnější trestný čin, který prokurátoři uvádějí, může být potrestán až 12 lety vězení.

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K sobotnímu večeru bylo na místě ještě několik desítek vyšetřovatelů, kteří sbírali důkazy. „Dokončení těchto prací je plánováno na pondělí,“ uvedl Ciechanowski.

Zástupce polského státního zastupitelství potvrdil, že podezřelá žena byla soudní znalkyně zapsaná na seznamu předsedy Krajského soudu v Řešově až do roku 2017.

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