Na bílém pivu záleží. Polský pivovar obviňují z rasistické reklamy

Reklama, kterou vydal pivovar Mentzen, ukazuje pracujícího černošského číšníka obklopeného nespočtem předmětů z amerického jihu, včetně praporu Konfederace, často považovaného za symbol otrokářství. Pivovar vlastní politik Slawomir Mentzen z krajně pravicové Konfederace.



Zatímco číšník utírá sklenice, do podniku vchází člověk, jenž černochovi po desce baru pošle láhev piva s nápisem „White IPA matters“ (v češtině „na bílém IPA záleží“). „To je to, co jsem potřeboval,“ vydechne po napití.

Pivovar kvůli reklamě čelí na internetu vlně negativních reakci. Lidé ji nejčastěji označují za rasistickou a požadují její odstranění. „Slawomir je rasista pronásledující menšiny,“ napsal na YouTube uživatel s přezdívkou openworld poland.

Najdou se nicméně i tací, kteří reklamu považují za povedenou. „Skvělá reklama, marketingové oddělení ví, co dělá,“ napsal uživatel s přezdívkou G180N. „Obránci utlačovaných černochů za tři, dva, jedna,“ přidal se další. „Levičáci budou po tomhle štěkat jak zběsilí,“ uvedl další.

„Pivo využívá smrt Geoge Floyda a rasistické reakce na globální hnutí Black Lives Matter,“ uvedl pro list The Independent sociolog Rafal Pankowski, jenž působí na univerzitě ve Varšavě.

„Nic pro slušné pijáky piva“

„Výrobce si hraje s rasistickou historií a symbolikou jihu USA. Tím, že přiměli černocha pít kvůli propagačním účelům toto nechutné pivo, se vysmívají obětem rasismu. Žádný slušný piják piva by nikdy neměl za tuto krajně pravicovou akci zaplatit pivovaru ani cent,“ dodal Pankowski.

Společnost dosud na stížnosti nereagovala. Mentzen svou stranu zatím vedl do dvou voleb. V roce 2018 do lokálních v polské Toruni a v roce 2019 do Evropského parlamentu. V obou prohrál.

Úmrtí černocha George Floyda, kterému téměř devět minut klečel na krku policista, loni na jaře vyvolalo masivní protesty proti zakořeněnému rasismu v USA.

Součástí demonstrací bylo i hnutí za odstranění konfederačních a koloniálních symbolů z veřejných míst. V řadě amerických měst lidé například strhávali sochy jižanských lídrů nebo evropských dobyvatelů Severní Ameriky.