Polskem hýbe video vládní strany se záběry z Osvětimi. Neomluvitelné, řekl Duda

„Tragédie milionů obětí nemůže být zneužívána v politickém boji. To je nedůstojné počínání a není pro něj omluvy,“ dodal na Twitteru prezident, aniž by spot PiS výslovně zmínil.

Spot vládní strany odsoudilo také muzeum působící v někdejším táboře v Osvětimi. „Instrumentalizace tragédie lidí, kteří trpěli a umírali v německém nacistickém táboře v Osvětimi, jakoukoli stranou politického sporu uráží památku obětí. Je to smutný, bolestný a nepřípustný projev morální a intelektuální zkaženosti veřejné debaty,“ uvedlo muzeum.

Andrzej Duda @AndrzejDuda Pamięć o Ofiarach niemieckich zbrodni w Auschwitz jest święta i nietykalna. Tragedia milionów Ofiar nie może być wykorzystywana w walce politycznej. To działanie niegodne i nie ma dla niego usprawiedliwienia. oblíbit odpovědět

Spot PiS, kterým chce podle agentury Reuters strana zjevně odstrašit lidi od účasti na pochodu svolaného opozicí na neděli do Varšavy, reaguje na vyjádření známého polského novináře a kritika nynější vlády Tomasze Lise. Ten se zeptal, zda se najde „komora“ pro „kačera“ (předsedu PiS Jaroslawa Kaczyńského) a prezidenta Dudu.

Lisovo vyjádření se ve spotu objevilo na pozadí brány do tábora se smutně proslulým nápisem Arbeit macht frei (Práce osvobozuje). Ve spotu následuje sugestivní otázka, zda „se opravdu chcete zúčastnit pochodu pod takovým heslem?“, a objevuje se nápis „Pochod 4. června“.

Lis se po kritice ještě v úterý omluvil za své vyjádření s výrazem „komora“, který vyvolává asociace s plynovými komorami. Tvrdil, že jde o nedorozumění, protože měl na mysli vězeňskou celu a že ve vězeňském slangu „komora“ znamená samotku. „Počítám s tím, že pánové Duda a Kaczyński zaplatí za své zločiny proti demokracii, ale lidsky jim přeji zdraví a dlouhý život,“ dodal.

V Osvětimi za druhé světové války nacisté zavraždili podle odhadů více než 1,1 milionu lidí, převážně Židů, kteří umírali v plynových komorách, anebo hlady, zimou a nemocemi.

Spot PiS odsoudili opoziční politici jako „holokaust v politické kampani“ a „zneužívání tragédie kvůli vítězství ve volbách“, anebo „odporné překročení dalšího tabu“, popřípadě „tonoucí strana se chytá i břitvy“.

Varšavský radní Jan Strzežek podle televize TVN 24 kvůli spotu podal na PiS trestní oznámení na prokuratuře. „Může to dopadnout tak, že prokuratura uzná, že to není žádný zločin, že se dohromady nic nestalo. A to bude ještě horší, protože se ukáže, že PiS si může dělat naprosto cokoliv, a to beztrestně,“ prohlásil. V Polsku je prokuratura podřízena ministru spravedlnosti, který je současně generálním prokurátorem.

PiS podle portálu Onet.pl pro spot použilo záběry, které bez svolení „ukradlo“ jejich autorovi Wiktorovi Wožniakovi, jenž v Osvětimi natáčel se svolením muzea, a záběry BBC, jejichž autorem je Ashley Kingsley.