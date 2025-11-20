V Rusku napadli polského velvyslance. Před zbitím ho zachránili bodyguardi

  14:26
Ruští aktivisté napadli v neděli v Petrohradu polského velvyslance Krzysztofa Krajewského. Nadávali mu do teroristů a vyčítali mu polské vyzbrojování Ukrajiny, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi. Šlo o nejzávažnější incident posledních let, pouze zásah osobních strážců zabránil zmlácení velvyslance, napsal list Gazeta Wyborzca s odvoláním na anonymní zdroj z ministerstva zahraničí.

Nahrávku události ruská média podle portálu Onet využila ke kremelské propagandě. Stanice 78 Novosti označila incident za protest proti „dvojímu metru“, jaký uplatňují polské úřady, které „na jedné straně vyzývají k míru a na straně druhé financují a vyzbrojují Ukrajinu“.

Velvyslanec Krajewski přicestoval v neděli do Petrohradu, aby se setkal s krajany před svátkem polské nezávislosti. Okolo poledne, cestou na bohoslužbu, jeho i konzula Jaroslawa Strycharského obklopila skupina osob, která polské diplomaty napadla.

Je to předválečný stav, hrozila katastrofa, říkají Poláci o sabotáži. Znají podezřelé

„Potvrzuji, že taková událost se stala. Ve středu, při setkání s ruským chargé d’affaires, vyjádřila polská strana své pobouření. V odpovědi jsme uslyšeli, že něco takového se nemělo stát,“ řekl mluvčí ministerstva zahraničí Maciej Wewiór.

Na diplomaty zaútočila agresivní skupina asi deseti lidí s transparenty s protipolskými a protiukrajinskými hesly, kteří chtěli přejít od slovních útoků k fyzickému násilí, ale zastavila je polská ochranka, než stačili velvyslance udeřit, líčí polská média. Podle verze ruských médií polští strážci „agresivně“ zasáhli proti „pokojné skupině demonstrantů“. Velvyslanec se vyhýbal otázkám demonstrantů, ale brutální chování jeho strážců bylo výmluvné, tvrdí.

Státní terorismus, obvinili Poláci ze sabotáže Rusko. A mobilizují tisíce vojáků

Polský velvyslanec v Rusku má tělesné strážce od vyhrocení vztahů mezi Varšavou a Moskvou po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Ale až dosud neměli důvod k tak rozhodnému zásahu. Krajewski je zkušený diplomat, v Rusku jako velvyslanec působí od roku 2021 a ve funkci ho ponechala i nynější vláda.

„Byl to další nepřátelský akt proti mně a proti personálu diplomatického zastoupení,“ řekl sám velvyslanec agentuře PAP.

