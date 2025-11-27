Židé jsou jako Hannibal Lecter, šokoval europoslanec. Polsko chce pro Poláky

„Židé chtějí být v Polsku nadlidmi, mají nárok na lepší postavení a polská policie tančí podle jejich melodie,“ řekl v sobotu europoslanec Braun, který je předsedou strany Konfederace polské koruny.
„Baví je šlapat po nás, Polácích. Polsko je pro Poláky. Jiné národy mají své vlastní státy, Židé mají svůj,“ dodal Braun, jenž výstupem kritizoval návrh zákona namířený proti antisemitismu v Polsku.
Podle Brauna návrh „vyčleňuje jedné konkrétní skupině zvláštní privilegia a rovná se diskriminaci všech polských občanů nežidovského původu“.
Očekává se, že pětiletý plán na řešení rostoucího antisemitismu a podporu židovského života v Polsku schválí polská vláda v prosinci. Deník The Independent uvádí, že podle sčítání lidu z roku 2021 žije v 38milionové zemi přibližně sedmnáct tisíc Židů.
Braun ve svém projevu označil označil návrh zákona za „pozvání Hannibala Lectera, aby se nastěhoval vedle“.
Ostudné, reagovali polští představitelé
Braunova slova vyvolala ostrou kritiku. Polský ministr spravedlnosti Waldemar Zurek je odsoudil a slíbil, že zahájí jejich vyšetřování.
„Nedovolíme nikomu, aby takové názory vyjadřoval beztrestně,“ řekl Zurek. „Pro Poláky je skutečně ostudné, že někdo takový v 21. století, po tom, co se stalo v Polsku během druhé světové války, mění toto místo v nějakou ohavnou politickou hru,“ dodal.
Evropská židovská asociace (EJA) označila Braunovy výroky za „skandální a nepřijatelné“.
Braun čelil obvinění z antisemitismu už dříve. V červenci prohlásil, že plynové komory v Osvětimi byly „falešné“. Kromě toho je zastáncem konspirační teorie, podle které Židé vraždili křesťany a používali jejich krev k rituálním účelům. Polské zákony popírání holokaustu zakazují.
Premiér Donald Tusk označil jeho komentáře za ostudné. „Musíme udělat vše pro to, aby si nikdo na světě nespojoval Polsko s takovými lidmi, takovými tvářemi a takovými činy,“ konstatoval.
V roce 2023 Braun použil hasicí přístroj k uhašení chanukových svíček na menoře v polské parlamentní budově. Začátkem tohoto roku Evropský parlament zbavil Brauna imunity, aby mohl čelit obvinění.