Na pole v Polsku spadl neidentifikovaný objekt. Po explozi našli úlomky

  9:36
Do pole na východě Polska v noci na středu spadl zatím neidentifikovaný objekt, který následně explodoval. Policisté nalezli na místě ohořelé kovové a plastové předměty, informovala agentura PAP s odvoláním na policii.
„Bylo kolem půlnoci a ozvala se strašná rána, něco explodovalo, až se celý dům otřásl,“ řekl obyvatel obce Osiny v Lublinském vojvodství pro TVN24.

Zprávu o výbuchu dostali policisté v kolem druhé hodiny ranní. „V kukuřičném poli jsme našli ohořelé části různé velikosti, rozházené v okruhu několika desítek metrů. Jsou to ohořelé kovové a plastové úlomky,“ řekl místní policista Marcin Józwik.

Úřady nyní zjišťují, o jaký objekt šlo. Při události nebyl nikdo zraněn. Výbuch ve třech okolních domech vyrazil okenní skla. Portál Łuków.TV, který se odvolává na vlastní zjištění, uvádí, že na místě incidentu vznikl kráter a našel se také předmět připomínající vrtuli.

Neznámý předmět spadl a explodoval u obce Osiny asi 100 km od Varšavy.

20. srpna 2025,  aktualizováno  9:50

