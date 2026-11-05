Polsko zadrželo skupinu, kterou podezřívá z aktivit ve prospěch ruských služeb

Mezi zadrženými je pět Poláků a jedna Ruska. Členové kontrarozvědky v souvislosti s tímto případem v uplynulých dnech prohledali dvacet jedna míst ve třech polských regionech.
„Shromážděný důkazní materiál nasvědčuje tomu, že zadržení podnikali aktivity ve prospěch ruských speciálních služeb a podíleli se na praktikách podporujících vojenský potenciál Ruska,“ napsal ministr odpovědný za koordinaci polských tajných služeb Tomasz Siemoniak.
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Podle prokuratury skupina fungovala od června 2023 do loňského prosince na území Polska, Litvy a Ruska. Její členové objednávali, nakupovali střely a nábojnice a převáželi je do ruské Kaliningradské oblasti, která je vklíněná mezi polským a litevským územím.
V automobilech, v nichž byly skrýše, mnohokrát přejeli hranici s ruskou exklávou. Část jejich zboží zadrželi polští celníci. Vyšetřovatelé zjistili, že hodnota součástí munice vyvezených do Ruska přesahuje dva miliony zlotých, tedy jedenáct milionů korun.
Prokuratura upřesnila, že všichni zadržení byli obviněni ze zapojení do organizované zločinecké skupiny a nepovoleného vývozu součástí výzbroje do Ruska. Čtyři z nich jsou obviněni z aktivit ve prospěch ruských tajných služeb a proti Polsku s cílem se obohatit. Soud je poslal do vazby.
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Polsko se jednoznačně staví na stranu Ukrajiny, proti které Rusko pátým rokem vede útočnou válku. Napadenou zemi podporuje vojensky i politicky, poskytuje jí také humanitární pomoc.
Polští představitelé dlouhodobě varují, že Rusko proti Evropě vede hybridní válku, jejíž součástí jsou sabotáže či žhářské útoky. Takové případy se už v Polsku staly a polské úřady často ohlašují dopadení lidí podezřelých ze spolupráce s ruskými tajnými službami.
Siemoniak uvedl, že od začátku roku 2024 bylo v případech týkajících se špionáže a diverzí, kterými se zabývá kontrarozvědka, obviněno skoro sto lidí.