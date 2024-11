V Polsku může vzniknout nové megaměsto, má být větší než Varšava

Koncepce města, které má být větší než Varšava, přesahuje hranice stávajících celků. Hornoslezsko-zaglebská metropole (GZM) je sdružením 41 měst v centru Slezského vojvodství. Na ploše 2 500 kilometrů čtverečních dnes žije přibližně 2,1 milionu obyvatel. Rozlohou přesahuje Londýn nebo Řím.

Rozhodnutí přeměnit oblast v jeden celek by mohlo výrazně posílit její postavení na evropské i světové úrovni. Sídlem GZM jsou Katovice, které leží přibližně 85 kilometrů severovýchodně od Ostravy.

„Jednotné město jako konečná fáze integrace všech obcí metropole je mým snem,“ vyjádřil se starosta Katovic Marcin Krupa, uvedl web money.pl. To naznačuje, že místní orgány jsou myšlence vnitřní spolupráce v Katovické konurbaci otevřeny.

Jedno velké společné město má obyvatelům zlepšit kvalitu života tím, že využije potenciál různých lokalit v jednom městském organismu. Aktivitu chce GZM vyvíjet především v oblasti veřejné dopravy, zdravotnictví a odpadového hospodářství, poukázal podle webu Kazimierz Karolczak, předseda GZM.

Doposud se v rámci sloučení podařilo zajistit společné jízdenky na MHD a spustit metropolitní linky, uvedla stanice TVP World . Uvedla také, že „Metropolia“ zahájila nákup elektrobusů.

Starostové původním městům zůstanou

Navrhované změny ale nemají zrušit dosavadní struktury tamní samosprávy. „Nepředpokládáme transformaci měst GZM na okresy, takže budou mít i nadále své starosty a městské rady,“ upřesnil Karolczak pro money.pl. Vznikající celek chce nově rozdělit kompetence a vytvořit tak metropolitní samosprávu, která bude zodpovídat za úkoly nadmístního charakteru.

Vytvořený městský útvar by díky své velikosti mohl přilákat i větší zájem investorů o region. Podle Karolczaka by tato změna mohla směřovat k jednání s největšími světovými investory, což by pomohlo hospodářskému rozvoji celé oblasti.

Možnou koncepci administrativních a zákonných změn vypracovali pro GZM vědci ze Slezské univerzity pod vedením bývalého slezského hejtmana, profesora Tomasze Pietrzykowského. Podle informací polských médií byl návrh již představen klíčovým činitelům v regionu.