Stydět se má Rusko. Není v polském zájmu vydat útočníka na Nord Stream, tvrdí Tusk

Není v polském zájmu vydat do Německa Ukrajince obviněného z vyhození plynovodu Nord Stream 2 do povětří, prohlásil polský premiér Donald Tusk. Nicméně připustil, že rozhodnutí náleží polskému soudu, který rozhoduje o německé žádosti o vydání a který na podezřelého uvalil vazbu. Podle premiéra problémem nebylo poškození, ale postavení plynovodu.

Z útoku na plynovody, které přiváděly zemní plyn z Rusko po dně Baltu, je podezřelý Volodymyr Z., který byl na konci září zatčen poblíž Varšavy na základě evropského zatykače vydaného německým soudem.

Únik plynu z potrubí Nord Stream 2
Švédská pobřežní stráž zveřejnila snímek, na kterém je vidět únik z plynovodu Nord Stream 2. (28. září 2022)
Únik plynu z plynovodů Nord Stream 1 a 2. Fotku pořídila dánská stíhačka F-16. (27. září 2022)
Zařízení plynovodu Nord Stream 1 v severoněmeckém Lubminu (26. července 2022)
„Problémem Evropy, Ukrajiny, Litvy, Polska není vyhození Nord Stream 2 do povětří, ale jen to, že jej postavili,“ prohlásil Tusk podle listu Rzeczpospolita. „Rusko postavilo Nord Stream 2 proti životním zájmům celé Evropy,“ zdůraznil a připomněl, že proti stavbě plynovodu se stavěly všechny polské vlády.

Sedm sabotérů, všichni z Ukrajiny. Němci už znají pachatele útoku na Nord Stream

„Z našeho hlediska jedinými osobami, které by se v případě Nord Stream 2 měly stydět a mlčet, jsou osoby, které rozhodly o postavení Nord Stream 2,“ řekl premiér s tím, že tento postoj před časem vysvětlil jak předchozímu německému kancléři, tak ukrajinskému prezidentovi.

„Pokud jde o zadrženého ukrajinského občana (...), v zájmu Polska i v zájmu obyčejné slušnosti a spravedlnosti určitě není jej obvinit, ani jej vydat do rukou jiného státu,“ prohlásil.

Premiér připustil, že netuší, proč se Volodymyr Z. vrátil do Polska, přestože věděl, že byl na něj vydán evropský zatykač.

Rzeczpospolita připomněla, že během loňské návštěvy tehdejšího kancléře Olafa Scholze se jasně ukázalo, že Varšava nechce pomoci Berlínu při zadržení podezřelého Volodymyra Z. Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski se nechal slyšet, že byl připraven poskytnout Ukrajinci azyl a vyznamenat jej.

Italové zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na výbuchu Nord Streamu

K tomu ale nedošlo, Volodymyr Z. odjel z Polska loni 6. července autem s diplomatickou registrační značkou, které řídil vojenský přidělenec. Polska prokuratura tvrdila, že evropský zatykač dostala až po Ukrajincově odjezdu. Němci podezírají, že Poláci podezřelého varovali.

Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 byly poškozeny při sérii explozí v září 2022, tedy sedm měsíců poté, co ruská vojska napadla sousední Ukrajinu. Výbuchy zničily tři ze čtyř potrubí plynovodů, které se staly symbolem závislosti Německa na ruském plynu.

Letos v srpnu italská policie zatkla Ukrajince podezřelého z toho, že útok na Nord Stream koordinoval. Italský soud v polovině září rozhodl, že muže, označovaného v médiích jako Serhij K., vydá do Německa.

