Polsko se topí v ilegálním německém odpadu, ekologové chtějí dovoz zakázat

K zemím, které Polsko hojně používají pro odbyt svého odpadu, patří například Itálie, Rakousko či Británie. Jsou ale daleko za Německem, jež se na jeho dovozu podílí až sedmdesáti procenty.



Německá strana Levice uvedla, že Německo v roce 2018 vyvezlo do Polska asi 250 tisíc tun odpadu. Navíc tam zasílá takový, jenž nepodléhá tak přísnému dohledu úřadů, jako je například papír nebo plast.

Ten lze totiž v rámci Evropské unie přepravovat bez ohlašovací povinnosti, což znamená, že jeho množství není registrováno.



„Provozovatelé navíc často nemají povolení k přijímání nebo recyklaci druhu odpadu, jenž dostávají, což znamená, že se do Polska často dostává nelegálně,“ říká Beata Merendaová z Dolnoslezského inspekčního úřadu, jenž kontroluje dovezený odpad kolem města Vratislav.



Podvodníci ví, jak nařízení obejít

„Jsme skládkou Evropy,“ líčí Piotr Barczak z polské organizace pro ochranu životního prostředí Zero Waste. Zatímco s recyklovatelným materiálem lze v EU volně obchodovat s povolením, lidé zapojení do obchodování s nelegálním odpadem podle Merendaové vědí, jak tento systém oklamat.

„Například ho deklarují jako plastový odpad, přestože ve skutečnosti přepravují odpad z domácností nebo nefunkční stará vozidla,“ uvedla.



Podle expertů je těžké odhadnout, kolik tisíc tun se dostalo přes hranice bez povšimnutí nebo pod falešným označením.

Merendaová popsala, že z přibližně dvaceti namátkových kontrol, které její agentura provedla v roce 2019, ve čtrnácti případech odhalila nelegální dovoz kalů, zdravotnického odpadu a netříděného domácího odpadu.

„Německé společnosti mohou snížit své náklady na likvidaci odpadu o polovinu, pokud ho exportují do Polska. A někteří Poláci ho s radostí přijímají,“ líčí pro stanici Deutsche Welle Merendaová.

Lukrativní obchod pro všechny

„Je to lukrativní obchod pro obě strany, i když porušující zákon,“ říká Grzegorz Wielgosniski z Lodžské technické univerzity. Polské společnosti podle něj často nabízí převzetí plastu od německých provozovatelů a získají povolení, podle kterého budou tento odpad recyklovat.

„Ale kromě pozemku a možná bagru na vykládku odpadu nemají tyto společnosti nic, co je zapotřebí pro další recyklaci,“ říká Wielgosniski. „Zda na to mají zařízení, odpovědný orgán nekontroloval, a přesto vydal povolení. V takovém případě se odpad obvykle jednoduše spaluje,“ líčí.

Místo využívání moderních spaloven a technologií spalování ale společnosti horu odpadu podle Wielgosniského často prostě zapálí, protože tak ušetří peníze. Velká část zbytků materiálu ale obsahuje řadu chemikálií, což má samozřejmě negativní důsledek jak na lidi, tak na životní prostředí.

Vláda nedělá dost, zuří ekologové

Barczak ze Zero Waste tvrdí, že polská vláda nedělá v boji s trestnou činností v oblasti nakládání s odpadem dost. „Vydávají příliš mnoho povolení a kontroly jsou laxní,“ říká. „O to, co se stane s jejich odpadem, se musí zajímat i Němci, ale je jim to jedno,“ dodává.

Polští ekologové apelují na vládu, aby úplně zakázala dovoz odpadu ze zahraničí, protože země už nezvládá zpracovávat ani svůj vlastní. „V zemi chybí zařízení na recyklaci a likvidaci,“ říká Barczak.

„Ti, kdo odpad vyrobili, by měli převzít odpovědnost za jeho zneškodnění a neměli by tuto odpovědnost přesouvat na chudší země, kde jsou náklady na zneškodňování nižší, jako právě v Polsku,“ uvedl. Obává se však, že pokud budou ceny v Polsku nadále nižší, bude obchod s odpadem na vzestupu.

Nelegální odpad ze zahraničí ale v poslední době stále častěji končí také v Česku. Loni v září to uvedlo ministerstvo vnitra, podle kterého se Česko stává jednou z cílových zemí, kam organizované zločinecké skupiny přepravují odpady k uložení nebo jejich další likvidaci.

V roce 2019 bylo v rámci Celní správy ČR zjištěno 52 přeprav s podezřením na porušení předpisů v oblasti přeshraniční přepravy odpadů, což je více než dvojnásobek oproti roku 2018. Reálně ale budou čísla ještě vyšší, protože odhalit všechny dodávky se nepodaří.