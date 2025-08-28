Jako pěkná ilustrace bouře rozpoutané novým polským prezidentem může posloužit příběh Vitalije Mazurenka, ukrajinského právníka a publicisty, který v Polsku žije už devět let.
„Rétorika a chování pana Nawrockého nejsou hodny prezidenta. Je to chování ‚pacana‘. Tak se v ruských věznicích označuje vůdce kriminálníků,“ komentoval Mazurenko v televizní stanici Polsat News Nawrockého veto zákona prodlužujícího podporu ukrajinským běžencům.
Nawrockého pondělní veto okamžitě kritizovali vládní politici – mimo jiné proto, že Polsko kvůli němu nebude moci od 1. října nadále ukrajinské armádě platit satelitní internetové připojení Starlink.