Polská vláda už podle listu Gazeta Wyborcza požádala o zapojení do programu Nuclear Sharing, který spojencům NATO umožňuje v případě války využívat americké taktické jaderné zbraně.
„Čekáme na konečné rozhodnutí Washingtonu. Diskuse o těchto záležitostech stále probíhají,“ sdělil deníku nejmenovaný zdroj ze Severoatlantické aliance.
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Polsku hraje do karet, že jeho letectvo disponuje stíhačkami F-35A. Jde o jediné bojové letouny v polské výzbroji, které mohou podle příslušné certifikace nést americké jaderné bomby B-61. Díky tomu má Varšava pro zapojení do programu potřebné technické zázemí.
Eventuální dohoda ovšem neznamená, že by Američané přivezli jaderné hlavice přímo do Polska. Pravděpodobně by zůstaly na území jiné členské země NATO. V rámci současného systému je Spojené státy rozmístily v Německu, Belgii, Nizozemsku, Itálii a Turecku.
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USA zvažují rozmístění jaderných zbraní v dalších evropských zemích
Právě otázka skladování jaderných zbraní na polském území patří k největším překážkám. Smlouva o nešíření jaderných zbraní z roku 1970 zakazuje předávání těchto zbraní státům, jež je samy nevlastní. Proto zvažovaná možnost zahrnuje výcvik pilotů bez fyzického rozmístění hlavic na polském území, podotýká Gazeta Wyborcza.