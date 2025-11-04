Nacionalisté v Polsku zvou na oslavy nezávislosti předělávkou nacistického plakátu

Autor: ,
  9:51
Nacionalisté v polské Vratislavi použili k pozvání na svůj pochod na svátek polské nezávislosti 11. listopadu plakát, který je upravenou verzí plakátu z dob nacistického Německa a Adolfa Hitlera. „Pochod Poláků“ má projít Vratislaví pod heslem „Válku nikdy více“, což je nejspíše narážka na válku, kterou za polskou východní hranicí vede Rusko, a také na podporu, kterou Varšava poskytuje napadené Ukrajině.

Pochod nacionalistů a pravicových extremistů ve Varšavě. Několik desítek tisíc lidí se zúčastnilo Pochodu nezávislosti, který v posledních letech pravidelně připomíná 11. listopad. (11. listopadu 2017) | foto: ČTK

Grafika s německým nacistou se stala plakátem propagujícím vratislavský pochod oslavující znovuzískanou nezávislost Polska. Dokonce i se symbolem SS,“ napsal polský list Gazeta Wyborcza.

Bývalý farář a nacionalista Jacek Miendlar, který se podílí na organizaci demonstrace, podle deníku v pozvánce na pochod připomíná masakry Poláků ukrajinskými nacionalisty na Volyni za druhé světové války a varuje před „poukrajinštěním“ a „banderizováním“ Polska.

Výročí opětovného získání polské nezávislosti ale propaguje předělávkou práce Ludwiga Hohlweina, nadšeného nacisty a spolupracovníka ministra propagandy Josepha Goebbelse. Na plakátu vratislavští „národovci“ změnili barvu na černobílou, z hákového kříže udělali logo WFP (White Front Poland) a doplnili o přeškrtlé symboly sexuálních menšin LGBT+, antifašistů a Evropské unie.

Gazeta Wyborcza požádala o vyjádření Institut národní paměti (IPN), který má dohlížet na zákaz propagování totalitárního zřízení v zemi. „Na odpověď čekáme,“ napsal list.

Dítě nabodnuté na vidle. Polsko vyděsil hrůzný pomník obětem banderovců
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Nacionalisté v Polsku zvou na oslavy nezávislosti předělávkou nacistického plakátu

Nacionalisté v polské Vratislavi použili k pozvání na svůj pochod na svátek polské nezávislosti 11. listopadu plakát, který je upravenou verzí plakátu z dob nacistického Německa a Adolfa Hitlera....

4. listopadu 2025  9:51

Merz chce Syřany pryč. Pozval Šaru do Německa, aby s ním probral deportace

Německý kancléř Friedrich Merz pozval prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaru do Německa. Chce s ním jednat o deportacích Syřanů s trestním záznamem v Německu. Merz také zdůraznil, že občanská...

4. listopadu 2025  9:18

Starbucks prodává většinu byznysu v Číně. Plánuje v zemi dvacet tisíc kaváren

Americký kavárenský řetězec Starbucks prodá kontrolní podíl ve svém podnikání v Číně investiční společnosti Boyu Capital. Hodnota transakce činí čtyři miliardy amerických dolarů (84,5 miliardy Kč)....

4. listopadu 2025  8:55

V pražském Kamýku vzplál z neznámých příčin byt. Hasiči evakuovali deset lidí

Úterní ranní požár v ulici Cuřínova v pražském Kamýku zaměstnal tři jednotky hasičů. V prvním patře bytového domu začalo hořet v jedné místnosti, přesná příčina požáru je prozatím předmětem...

4. listopadu 2025  8:29,  aktualizováno  8:43

RECENZE: Částka nesouhlasí. Ivánek vyšel Štěstíčku naproti. Zábavně a obhrouble

65 % Premium

Před dvaceti lety se reálná korupční kauza českého fotbalu promítla do představení Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? aneb Tak to mi ho teda vyndej, jehož záznam je na síti stále k dispozici. Šestidílný...

4. listopadu 2025

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude pokračovat. Uvedla to dnes na síti X. V úterý...

3. listopadu 2025  21:16,  aktualizováno  4. 11. 7:54

Laskavý hlas, statečný učitel. Fiala, Babiš nebo Strach vzpomínají na Duku

Smrt kardinála Dominika Duky zasáhla jeho blízké, nejbližší spolupracovníky i politiky. Petr Fiala ocenil jeho roli při obnově církve po konci komunistického režimu v Česku. Podle Andreje Babiše byl...

4. listopadu 2025  7:49

Zemřel Kim Jong-nam. Byl formální hlavou KLDR, i když vládli jiní Kimové

Severní Korea v úterý oznámila úmrtí Kim Jong-nama, patrně nejvýznamnějšího funkcionáře komunistické diktatury nepatřícího do vládnoucí dynastie Kimů. Dlouholetý předseda parlamentu, který byl...

4. listopadu 2025  7:08

Kvůli poruše nejezdilo dvě hodiny metro na lince B v úseku Florenc - Černý Most

Kvůli poruše trakčního vedení nejezdilo v úterý ráno pražské metro na lince B v úseku Florenc - Černý Most. Provoz byl zastaven od ranního zahájení provozu do 6:30 a dopravní podnik během výpadku...

4. listopadu 2025  6:20

Zemřel Dominik Duka. Kardinálovi a spoluvězni Václava Havla bylo 82 let

Ve věku 82 let zemřel kardinál Dominik Duka. Dominikán, emeritní pražský arcibiskup a politický vězeň, který se podílel na obnově církve po roce 1989, byl aktivní do poslední chvíle. Podle pražského...

4. listopadu 2025  5:03,  aktualizováno  5:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Svatomartinské slavnosti: Akce se konají v Brně i jiných městech vinařského regionu

Pomalu, ale jistě se blíží 11. listopad, tedy svátek svatého Martina. Událost, kterou si lidé pravděpodobně nejčastěji spojují s husí pečínkou a na Moravě především prvního letošního vína. V...

4. listopadu 2025

New York, hlavní město kapitalismu, ovládne bývalý raper a kaviárový socialista

Premium

New York je prostě New York, a tak bude mít podle všeho starostou mladého Inda, který dětství strávil v chatce na kopci nad Kampalou, protože nejdřív byl Uganďan. A který skočil v lednu do Atlantiku,...

4. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.