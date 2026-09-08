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Manželé v Polsku vyhodili s komodou i životní úspory. Nálezci teď hrozí vězení

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  7:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Ztrátou životních úspor mohli za chvilku nepozornosti zaplatit obyvatelé polské vsi Warzymice u Štětína, kteří spolu se starou komodou vyhodili i několik desítek tisíc eur v hodnotě přesahující milion korun. Když si to uvědomili, byla už komoda – a spolu s ní i peníze – z přístřešku pro odpadové kontejnery pryč.

Ztrátu nahlásili policistům, kterým se podařilo úspory vystopovat a zachránit, uvedla na svém webu polská zpravodajská televize TVN 24.

„Policisté po obdržení informace prostudovali dostupné záběry z kamer, vyslechli svědky a zrekapitulovali průběh událostí. Zjistili, že se komoda dostala do jednoho bytu ve Štětíně. Hotovost zajistili a vrátili majiteli,“ uvedla policejní mluvčí Kornelia Staniszewská.

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Komodu si z přístřešku s odpadem odnesla nejmenovaná žena.

„Zprvu nevěděla, že v komodě jsou peníze. Když je našla, rozhodla se, že si je ponechá. Dohromady šlo o více než 50 tisíc eur (asi 1,21 milionu Kč) a několik tisíc zlotých. Žena si vyslechla obvinění z přivlastnění si nalezené věci,“ řekla prokurátorka Julia Szozdová. Obviněné, která zůstává na svobodě, hrozí až rok vězení, dodala.

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