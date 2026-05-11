Polský exministr Ziobro uprchl z Maďarska do USA, Varšava žádá jeho vydání

Autor: ,
  10:06
Bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, který je ve vlasti stíhán kvůli podezření z korupce, zpronevěry a zneužití pravomocí, uprchl z Maďarska do Spojených států. Maďarská vláda bývalého premiéra Viktora Orbána udělila Ziobrovi v loňském roce politický azyl.
Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro (3. května 2023)

Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro (3. května 2023) | foto: Profimedia.cz

„Jsem v USA,“ řekl Ziobro v neděli večer polské stanici Republika. „Přijel jsem včera a je to už potřetí, co tuto zemi navštěvuji,“ dodal.

Republika předtím dopoledne informovala, že se Ziobro nachází v USA, zatímco stanice TVN24 zveřejnila jeho fotografii na mezinárodním letišti v New Jersey, o které uvedla, že ji pořídil jiný cestující.

Maďarsko udělilo azyl polskému exministrovi obviněnému z korupce

Dosud není jasné, jak se Ziobrovi podařilo do USA vycestovat, protože Polsko již dříve uvedlo, že mu byl odebrán polský pas.

Web Onet informoval, že Ziobro získal americké novinářské vízum v souvislosti právě se stanicí Republika, která se hlásí k polské pravici. Stanice později oznámila, že bývalého ministra spravedlnosti přijala jako svého politického komentátora ve Spojených státech.

Polsko požádá USA o vydání

Polský ministr spravedlnosti Waldemar Zurek v neděli uvedl, že požádá Washington o Ziobrovo vydání. „Obrátíme se na USA a Maďarsko s dotazy ohledně právního základu, který umožnil Ziobrovi vstoupit na území Spojených států navzdory tomu, že neměl platné doklady,“ vzkázal.

„Nebudeme ustávat v úsilí zajistit, aby on i pan Marcin Romanowski byli před polským soudním systémem pohnáni k odpovědnosti,“ dodal.

Orbánovy trafiky. Magyar slibuje demontáž systému, úklid však bude stát mnoho sil

Ziobro, bývalý ministr v předchozí polské vládě, vedené stranou Právo a spravedlnost (PiS), čelí 26 obviněním, která se týkají zpronevěry finančních prostředků ze zvláštního fondu ministerstva spravedlnosti určeného na podporu obětí trestných činů.

Peníze z tohoto fondu podle úřadů zneužíval k politickým účelům, jakož i k nelegálnímu financování nákupu izraelského počítačového programu Pegasus, který podle nynější vlády sloužil ke špehování oponentů. Ziobrovi za vznesená obvinění hrozí až 25 let za mřížemi.

Tusk doufá, že Maďarsko pod novým vedením vydá Polsku dva stíhané politiky

Poté, co Orbánova vláda v dubnových maďarských volbách ztratila moc, prohlásil nový premiér Peter Magyar, že jeho země již nebude chránit osoby stíhané v jiných zemích. „Maďarsko už nebude skládkou mezinárodně hledaných zločinců,“ řekl den po oznámení svého vítězství.

Jako příklad těchto osob uvedl právě Ziobra a jeho bývalého zástupce Marcina Romanowského, který taktéž získal v Maďarsku politický azyl. Ten je podezřelý ze zpronevěry 40 milionů eur (972,2 milionu korun).

Polský exministr Ziobro uprchl z Maďarska do USA, Varšava žádá jeho vydání

