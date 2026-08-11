Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

VIDEO: Čtyřletá dívka vypadla z pátého patra. Sousedé ji zachránili pomocí deky

Autor:
  10:17
Hrdinští sousedé zorganizovali improvizovanou záchrannou akci, při níž zachránili čtyřletou holčičku, která vypadla z balkonu v pátém patře domu na severovýchodě Polska.

Záchranné služby v neděli odpoledne obdržely hlášení o dítěti, které viselo z balkonu v polském městě Lomže. Když sousedé uviděli holčičku, jak se drží okraje budovy, spěchali jí okamžitě na pomoc ještě před příjezdem záchranářů. S informací přišla polská televize TVP.

Děti hlídám, byl to okamžik, říká matka chlapce, který zemřel po pádu ze stožáru

Dramatické záběry z bezpečnostní kamery zachycují okamžik, kdy tři muži zachytili holčičku, která dopadla na deku, kterou pod ní rychle rozprostřeli. Jedním ze sousedů, kteří přispěchali na pomoc, byl Dariusz Plonski.

„Když jsem vyšel z budovy, zaslechl jsem křik lidí. Podíval jsem se nahoru a uviděl dítě, které bylo téměř nahé a mělo na sobě jen tričko. Dívka se pohybovala z jedné strany zábradlí na druhou,“ řekl polskému regionálnímu médiu Radio Bialystok.

„Křičel jsem na ni, aby se nehýbala, ale vůbec nereagovala,“ dodal.

Ploński uvedl, že celá záchranná akce se odehrála během několika krátkých okamžiků. Muži tak měli jen velmi málo času na to, aby deku správně umístili.

Policejní vyšetřování

Policie uvedla, že matka dívky v době incidentu spala, zatímco její otec pracoval v zahraničí. Později se zjistilo, že matka měla v krvi 0,7 promile alkoholu, což odpovídá mírnému až střednímu stupni opilosti.

Úřady případ nadále vyšetřují. Pokud matku obviní z vystavení dítěte nebezpečí smrti nebo vážného zranění, hrozí jí až pět let vězení.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: deka, Polsko, balkon, Lomže

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání

Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026)

Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...

Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď

Klesající hladina Dunaje v maďarské Budapešti odhalila německý vojenský...

Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

„Muslimské NATO“ je pro nás hrozba, zní z Izraele. Írán mluví o sjednocení

Premium
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, saúdskoarabský korunní princ Muhammad...

Turecko, Pákistán a Saúdská Arábie uzavřením vzájemné obranné dohody položily ve stínu íránské hrozby základy takzvaného „islámského NATO“. Z Íránu zaznívají hlasy, že pro něj spojenectví...

11. srpna 2026

Vlak na Blanensku srazil dva lidi. Jeden střet nepřežil, nehodu vyšetřuje policie

ilustrační snímek

Rychlík u železničního přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku srazil v úterý odpoledne dva lidi pohybující se v kolejišti. Jeden z nich střet nepřežil, druhý skončil v nemocnici se středně těžkým...

11. srpna 2026  18:26,  aktualizováno  18:51

Konec strašidelného domu. Architektka Jiřičná zahájila proměnu mrakodrapu v Ostravě

V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové...

Šťastnější éru má podle architektů, developera i vedení města před sebou někdejší nejvyšší obytná budova v České republice. Slavnostním poklepáním na základní kámen začala přestavba mrakodrapu...

11. srpna 2026  18:17

OBRAZEM: Čína má po tajfunu vody na rozdávání. Za den napršelo jak za 4 měsíce

Šanghaj na východě Číny zasáhl tajfun Dolphin. (9. srpna 2026)

Tajfun Dolphin drtí Čínu. Od Pekingu až po vnitrozemskou provincii Chu-pej sužuje zemi extrémní průtrž mračen, která zatápí ulice, zastavuje dálniční stavby a žene nádrže v okolí přes havarijní...

11. srpna 2026  17:47

Český film Neporazitelní chystá anglickou verzi. Připravuje se uvedení v USA

Ivan Trojan na tiskovce k filmu Neporazitelní (8. července 2025).

Tým českého filmu Neporazitelní dokončuje anglický dabing a s americkým distributorem Highland Film Group připravuje uvedení v USA a na dalších zahraničních trzích. Producent filmu Petr Jákl do...

11. srpna 2026  17:08

Měchy mi šlapala i manželka, jiný z toho vysílením málem omdlel. Varhaník vypráví

Premium
Viktora vyučuje na plzeňské konzervatoři a na pražské AMU.

Česko je varhanní velmocí, v kostelích jsou jich tisíce. Aby varhany fungovaly, musí se na ně hrát. „Je to jako s autem: když nejezdíte, stav se začne zhoršovat,“ říká varhaník Adam Viktora pro...

11. srpna 2026

Soud rehabilitoval číhošťského farníka, odmítl svědčit proti faráři Toufarovi

Krajský soud v Hradci Králové

Krajský soud v Hradci Králové v úterý rehabilitoval číhošťského farníka a očitého svědka takzvaného číhošťského zázraku z prosince 1949 Václava Trtíka. Tento muž, který byl v roce 1950 vězněn v...

11. srpna 2026  16:21

Výluka mezi Radotínem a Smíchovem startuje dřív, vybrané vlaky nevyjedou

Přestavované nádraží Praha-Smíchov

Kvůli přestavbě smíchovského nádraží musí Správa železnic přistoupit k dřívější výluce koleje směrem na Radotín. Což od středy omezí osobní vlaky. Část z nich pojede odklonem přes Branický most mimo...

11. srpna 2026  16:18

Novým maďarským prezidentem se stal András Baka. Opozice hlasování bojkotovala

Kandidát vládní strany Tisza na prezidenta András Baka během hlasování v...

Maďarský parlament v úterý zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku novým prezidentem, uvedly tiskové agentury. Opozice volby bojkotovala, Baka byl jediný kandidát a zvolen byl hlasy...

11. srpna 2026  15:33,  aktualizováno  16:15

Streetartista chodníkovými mozaikami vyzdobil Brno. O svolení radši nežádám, říká

Mozaiku s nápisem „Tancuj!“ vytvořili streetartisté v Brně také na třídě...

Když se objeví díra v chodníku, většina lidí ji obejde. Matěj Krajíček si nad ni sedne a začne ji vyplňovat střepy, dlaždičkami a sklíčky. V mnoha městech po něm zůstávají mozaiky, které baví...

11. srpna 2026  16:05

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Nahradit Hormuz není snadné. Transport ropy možnosti nabízí, s plynem je to horší

Tanker Callisto kotví v přístavu Sultan Qaboos, protože v Hormuzském průlivu...

Válka s Íránem ukázala, jak silně je světový obchod se strategickými surovinami závislý na Hormuzském průlivu. Před vypuknutím konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy i LNG....

11. srpna 2026  15:57

Insolvenční správce zpronevěřil 67 milionů. Berte ohled na můj věk, obměkčoval soud

Krajský soud v Českých Budějovicích

Bývalého insolvenčního správce Václava Svobodu poslal českobudějovický krajský soud do vězení na pět let a šest měsíců za zpronevěru. Podle obžaloby vyváděl z úschovy splátky zadlužených firem na své...

11. srpna 2026  15:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.