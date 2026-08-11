Záchranné služby v neděli odpoledne obdržely hlášení o dítěti, které viselo z balkonu v polském městě Lomže. Když sousedé uviděli holčičku, jak se drží okraje budovy, spěchali jí okamžitě na pomoc ještě před příjezdem záchranářů. S informací přišla polská televize TVP.
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Dramatické záběry z bezpečnostní kamery zachycují okamžik, kdy tři muži zachytili holčičku, která dopadla na deku, kterou pod ní rychle rozprostřeli. Jedním ze sousedů, kteří přispěchali na pomoc, byl Dariusz Plonski.
„Když jsem vyšel z budovy, zaslechl jsem křik lidí. Podíval jsem se nahoru a uviděl dítě, které bylo téměř nahé a mělo na sobě jen tričko. Dívka se pohybovala z jedné strany zábradlí na druhou,“ řekl polskému regionálnímu médiu Radio Bialystok.
„Křičel jsem na ni, aby se nehýbala, ale vůbec nereagovala,“ dodal.
Ploński uvedl, že celá záchranná akce se odehrála během několika krátkých okamžiků. Muži tak měli jen velmi málo času na to, aby deku správně umístili.
Policejní vyšetřování
Policie uvedla, že matka dívky v době incidentu spala, zatímco její otec pracoval v zahraničí. Později se zjistilo, že matka měla v krvi 0,7 promile alkoholu, což odpovídá mírnému až střednímu stupni opilosti.
Úřady případ nadále vyšetřují. Pokud matku obviní z vystavení dítěte nebezpečí smrti nebo vážného zranění, hrozí jí až pět let vězení.