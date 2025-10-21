Nový je úsek litevské dálnice A5 vedoucí k polské hranici, který nahradí dosavadní dvouproudou silnici. Na polské straně dálnice stojí již tři roky.
„Tato silnice má dvojí účel, pomůže naší ekonomice a posílí obranné schopnosti našeho regionu,“ řekl Nawrocki. Prezidenti zdůraznili obranný význam dálnice, díky které mohou vojáci NATO rychleji poskytnout pomoc pobaltským republikám, pokud to bude nutné.
Suvalský koridor bývá označován za slabé místo Severoatlantické aliance a možný vojenský cíl, pokud by Rusko zaútočilo na NATO. Jeho obsazením by totiž ruská vojska přerušila jedinou pozemní cestu mezi Pobaltím a zbytkem Aliance.
V nejužším místě činí vzdálenost mezi ruskou kaliningradskou exklávou a Běloruskem, spojencem Moskvy, zhruba 70 kilometrů.
Trasa Via Baltica je dlouhá 970 kilometrů, začíná ve Varšavě a vede přes Litvu, Lotyšsko a Estonsko, kde končí v Tallinnu. Je součástí evropské trasy E67, která spojuje Finsko s Českem.