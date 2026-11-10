Střelec z Krakova se zajímal o norského vraha Breivika, zjistila policie

Vyšetřovatelé prohledali obsah počítače muže, který nejdříve zastřelil své rodinné příslušníky a pak v sobotu útočil z auta na krakovském hlavním náměstí.
„Jasně se ukazuje, že navštívil stránky týkající se Anderse Breivika,“ řekl ministr spravedlnosti ve vysílání stanice Radio Kraków.
|
Tisíce lidí uctily v Krakově oběti střelby. Piety se zúčastnili Tusk i Nawrocki
Podle něj vyšetřovatelé také zajistili symbolické předměty, které odkazují na krajní pravici. Vyšetřování se tak nyní zaměřuje na ideologické pozadí činu, dodal ministr. Útočník však po sobě nezanechal žádný politický manifest či jiný podobný spis.
Zurek uvedl, že rozsáhlé vyšetřování činu bude pokračovat i po pondělním úmrtí střelce, což vede k zániku trestní odpovědnosti. Vyšetřovatelé podle ministra nalezli tlumič, provádějí forenzní analýzy a soustředí se také na střelcovy kontakty. „Musíme to pochopit do hloubky,“ řekl ministr.
|
Podívejte na tu nášivku. Rusové po střelbě v Krakově rozjeli informační válku
Zdravotnické úřady v úterý sdělily, že v nemocnici zůstává čtrnáct z patnácti lidí zraněných při střelbě. Jejich stav je stabilizovaný.
Breivik, který se otevřeně hlásí k nacismu a odsuzuje multikulturní společnost, v červenci 2011 odpálil nálož ve vládní čtvrti v Oslu, jež zabila osm lidí, a pak zastřelil 69 lidí na táboře sociálnědemokratické mládeže na ostrově Utöya.
|
V Krakově padly až stovky výstřelů, zadrželi možné následovníky pachatele
V současnosti se nachází ve vězení, kde by mohl strávit zbytek života. Breivika označil za zdroj inspirace například Brenton Tarrant, který v roce 2019 při útoku na dvě mešity na Novém Zélandu zabil 51 lidí.