Proto jsme v 18. století zanikli. Rozhádaní politici maří velmocenské ambice Polska

V Polsku v pondělí začalo první vojenské cvičení takzvané Koalice ochotných s cílem podpořit Ukrajinu a obnovit její ozbrojené síly po skončení konfliktu. Akce se účastní jedenáct zemí včetně Francie a Velké Británie.
Mezitím se země, jež má ambice být regionální mocností, zmítá v hluboké politické krizi kvůli sporům o Ústavní tribunál a nový olej do ohně ještě přilil ve středu na Svátek nezávislosti pochod nacionalistů Varšavou.
Polsko je na cestě mít nejsilnější armádu v Evropě a na obranu vynakládá jedny z největších výdajů. Jeho ekonomika roste a dohání západní Evropu. A přesto – všímá si The Wall Street Journal – hraje Polsko na mezinárodní scéně roli daleko za svými možnostmi.
Zdá se, že v současné době nejsme schopni vést ambicióznější zahraniční politiku.