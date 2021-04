Poláci se báli nebezpečného zvířete na stromě. Vyklubal se z něj croissant

„Je to hnědé, už dva dny to dřepí na stromu naproti domu! Lidi raději neotvírají okna, protože se bojí, aby se to k nim nedostalo,“ sdělila obyvatelka sídliště pracovníkům krakovského spolku pečujícího o zvířata. „Přijeďte a odvezte si ho!“ prosila zoufale.



Na otázku, zda by mohlo jít o nějakého nemocného dravce, žena tvrdila, že tvor se víc podobá leguánovi. „Pracovníci spolku se nejprve podívali na kalendář, aby se ujistili, že není první apríl, a rychle vyrazili na místo,“ vylíčila rozhlasová stanice RMF 24.

„Kde by se vzal leguán na krakovském sídlišti a v takové zimě? Ale roky práce mě naučily, že lidi jsou schopni se zbavit jakéhokoliv zvířete, pokud s ním mají potíže, anebo je omrzí,“ připustil pracovník spolku. Na místě však s kolegy zjistil, že tomuto stvoření nedokážou pomoci.

Záhadný, nehybně číhající tvor ve větvích, se ukázal být pečivem. „A je to, máme ho,“ uklidnili ženu, která je přivolala.

Spolek doufá, že kuriózní příroda neodradí lidi od starosti o zvířata. Musel se už totiž postarat nejen o opuštěné psy a kočky, ale dokonce i o opuštěné rybky.