Krakov vyrazil do boje proti přemnoženým holubům. Dostanou antikoncepci

  9:41
Jihopolský Krakov zavede pilotní program, v rámci kterého nasadí holubům antikoncepci. Podle polských médií zástupci města i odborníci ujišťují, že půjde o bezpečný prostředek. Cílem programu je zlepšení kondice holubů a omezení problémů spojovaných s jejich přemnožením, tedy nemocí nebo potížemi s dostupností potravy.
Krakov se potýká s přemnožením holubů. (23. listopadu 2025)

Krakov se potýká s přemnožením holubů. (23. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Krakov se potýká s přemnožením holubů. (28. března 2025)
Krakov se potýká s přemnožením holubů. (15. ledna 2024)
Krakov se potýká s přemnožením holubů. (15. ledna 2024)
Krakov nasadí holubům antikoncepci, potýká se totiž s jejich přemožením. Polské...
Zástupci nadace na ochranu zvířat Dzikusy Salamandry, která se na projektu podílí, uvádějí, že denně ošetří 20 až 30 holubů. Značná část z nich je nemocná a zesláblá.

V první etapě programu se v místech, kde se vyskytuje nejvíce holubů, objeví krmítka, do kterých budou každý den doplňovat zrna kukuřice opatřená antikoncepčním prostředkem, uvedla Sabina Janeczková, pověřenkyně města pro zvířata. Podotkla, že ptáků ve městě neubyde ze dne na den, ale půjde o dlouhodobý proces.

Polská média uvádějí, že pro takové řešení problému přemnožených holubů se rozhodla i jiná evropská města.

Polsko masivně zbrojí a dluhy strmě rostou. V zemi sílí volání po dani na obranu

Server Notes from Poland píše, polská města se v posledních letech snaží humánními způsoby vypořádat s různými druhy zvířat. Například v Gdyni na břehu Baltského moře začali vysazovat silně vonící rostliny, jako jsou hyacinty nebo levandule, aby odpudili divočáky.

V Krakově před několika lety nainstalovali pasti s monitoringem, pomoci kterých je možné divoká prasata bezpečně odchytit a pak vyvézt mimo obydlená místa. Vedení tatranského střediska Zakopane zase nechalo ve městě rozestavět koše na odpadky, do kterých se nemohou dostat medvědi, ale také lišky nebo jeleni.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

