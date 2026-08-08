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Žena vyrazila na koupaliště s hady na krku, zasahovala policie

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  8:49
Krajta královská

Krajta královská | foto: - / Ardea / ProfimediaProfimedia.cz

Polská policie musela zasahovat na koupališti ve městě Piotrków Trybunalski v centrální části země poté, co se do vody vydala žena se dvěma krajtami královskými ovinutými okolo šíje. Zásah policejní hlídky vedl k tomu, že plazi skončili v teráriu, zatímco ženě hrozí opletačky s úřady.

„Se zřetelem na bezpečnost návštěvníků koupaliště i samých zvířat se policisté vydali s dotyčnou ženou do jejího bydliště, kde hadi byli umístěni zpět do svých terárií,“ řekla policejní mluvčí Edyta Darochová. Incident se odehrál minulou středu, policii zalarmovali návštěvníci koupaliště.

Žena ve věku 33 let, jejíž jméno policie nezveřejnila, pak předložila strážcům zákona dokumenty týkající se hadů, které si opatřila přibližně před půl rokem. Vysvitlo však, že dotyčná nesplnila povinnost zaregistrovat exotická zvířata na okresním úřadu.

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Za to ji podle předpisů o ochraně přírody hrozí pokuta či vězení. A podle předpisů jsou majitelé exotických zvířat také povinni dbát na to, aby jejich mazlíčci neohrožovali, ani zbytečně neděsili okolí, dodala mluvčí.

Piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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