VIDEO: Polák se v obchoďáku vydával za figurínu, po zavíračce vybílil krám

Vypečený lapka řádil v obchodních domech Westfield Arkadia a Złote Tarasy v centru polského hlavního města.

„Dvaadvacetiletý muž přišel s nápadem, jak uniknout pozornosti. S taškou v ruce si stoupl do vitríny a předváděl, že je figurína. Když si myslel, že je v bezpečí, vydal se na lov a vykradl polici s bižuterií,“ informoval tiskový mluvčí varšavské policie Robert Szumiata.

V jiném případě se protáhl pod nedovřenou roletou do obchodu se značkovým oblečením, kompletně se převlékl a pak se vydal do jedné ze zavřených restaurací a do sytosti se najedl. Štěstí ho však nakonec opustilo, když si ho všimla ochranka, zadržela ho a předala policii.

Ta zjistila, že Wojciech G. má na svém kontě krádeže v jiném obchodním domě, kde po zavírací době vybral peníze z pokladny. Nezdárného mladíka podle informací deníku Rzeczpospolita soud poslal na tři měsíce do vazby a hrozí mu až deset let vězení.