VIDEO: Ruští nacionalisté málem zdemolovali polský památník v Katyni

K památníku dorazily dvě kolony stavební techniky. Byla v místě, kde roce 1940 sovětská tajná policie popravila přes 20 tisíc polských důstojníků a představitelů inteligence.

Kolona obsadila vstup i výstup z památníku, poté se dva stroje vydaly k nápisu „Katyň“, který tvoří opracované kvádry, a naznačily, že se je chystají strhnout. Nakonec celá kolona, která čítala 30 vozů, jen kolem památníku projela a zase zamířila pryč.

Ve stejné době kolovala na sociálních sítích zpráva: „Ve jménu lidu Smolenska a celého ruského národa se obracíme na obyčejné polské lidi, protože nemá smysl mluvit s polskými politiky, kteří se zbláznili ze své rusofobie a pletky s nacisty 21. století.“

„Jsme poblíž Smolenska u Katyňského památníku. Toto místo je posvátné pro mnoho Poláků, jsou zde pohřbeni předci některých z vás. Nebudeme nyní zkoumat, kdo a kdy zde vlastně střílel polské vojáky a důstojníky. Ale chceme prohlásit, že si vážíme vašich hrobů, vašich svatyní na naší zemi,“ uvádí se dále v textu.

„Jsou zde stavební stroje, které by mohly tento památník zbourat. Ale my jsme lidské bytosti, ne nacisté. To neuděláme. Nejsme ve válce s cizími svatyněmi. Ale vaši politici ničí pomníky vojákům a důstojníkům Rudé armády, kteří zemřeli při osvobozování Polska od nacistů. Vzpamatujte se, obyčejní Poláci!“.