VIDEO: Kaczynskému ruply nervy, zničil věnec protivládních aktivistů

Předseda vládnoucí strany Právo a spravedlnost přichází k varšavskému pomníku v podobě velkých černých schodů do nebe každý desátý den v měsíci. A pokaždé tam na něj čeká skupinka protivládních demonstrantů, kteří na něj pokřikují, provokují ho a natáčí si ho na mobily.

Tentokrát si na něj nachystali transparenty „Je po všem, Jaroslawe K.“ Čtyřiasedmdesátiletému politikovi nakonec ruply nervy a začal ničit ironický věnec, který k pomníku přinesli jeho političtí odpůrci. Umístili na něj nápis „Na památku obětí Lecha Kaczynského“.

Předseda PiS zasklenou tabulku s nápisem vylomil, očištěný věnec vrátil k pomníku a dokonce uhladil stuhy. Pak přihlížející policisty vyzval, aby pokřikující aktivisty legitimovali. Strážci pořádku vypadali poněkud zaskočeně, jeden z nich se později novinářům portálu OKO.press svěřil: „V očích měl smrt. Netušil jsem co dělat.“

K letecké havárii u Smolenska došlo 10. května 2010. Na palubě vládního letounu Tu-154 zahynul tehdejší prezident a dvojče Jaroslawa Lech Kaczyński a 95 dalších lidí, většinou příslušníků polských politických elit. Havárie stále rozděluje polskou společnost. Zatímco odborníci a liberální část veřejnosti považují za příčinu neštěstí chybu pilotů, Kaczynského konzervativci věří v ruský podíl a bez důkazů tvrdí, že křídlo letounu poškodila exploze.

Kaczynski měl nejspíš nervy na pochodu i v důsledku tvrdé předvolební kampaně. Poláci budou nové složení Sejmu a senátu vybírat tuto neděli. Právo a spravedlnost by podle průzkumů mělo zvítězit se ziskem 36 procent hlasů, bude mít však nejspíš problém sestavit vládu. Pokud by se to straně podařilo, bylo by to její třetí a rekordní vládní období.