Polský prezident Nawrocki o víkendu v rozhovoru pro televizi Polsat prohlásil, že je velkým stoupencem myšlenky, aby se Polsko „připojilo k jadernému projektu“. Jeho bezpečnostní strategie by se podle něj měla nadále rozvíjet „na základě jaderného potenciálu“.
„Právě touto cestou bychom se s respektem ke všem mezinárodním regulacím měli vydat... Musíme se na tento cíl zaměřit a pustit se do práce. Naše země leží přímo na hranici ozbrojeného konfliktu. Agresivní a imperiální chování Ruska vůči Polsku je velmi dobře známo,“ prohlásil Nawrocki.
Každá evropská diskuse, která zvýší naši společnou sílu vůči jaderným hrozbám, je v pořádku. Ale nikdo v Evropě netvrdí, že by to mělo fungovat jako náhrada jaderného deštníku Spojených států.