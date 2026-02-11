Polsko dosud nezaznamenalo žádný útok související s Islámským státem, ale od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 jsou úřady ve střehu kvůli nárůstu pokusů o sabotáž, a to i na železnici, poznamenala agentura Reuters.
„Prokuratura obžalovala muže z podněcování k násilí a nenávisti na internetu na základě národnostních a náboženských rozdílů a z přípravy útoku na přelomu let 2024 a 2025,“ napsal ve středu mluvčí ministra pověřeného koordinací tajných služeb Jacek Dobrzyński na síti X.
Rozvědka zatkla mladého Poláka. Konvertoval k islámu, plánoval atentát na úřad
Remigiusz Ż. podle vyšetřovatelů shromažďoval materiály o zbraních, výbušninách, hořlavinách a toxických látkách, o metodách výroby, fungování a odpalování výbušných zařízení a metodách provádění útoků. Dělal si také poznámky ohledně plánovaného útoku na nejmenovanou školu v Podkarpatském vojvodství na jihovýchodě Polska.
Vlastnil také materiály propagující „svatou válku“ a Islámský stát, převážně v arabštině a angličtině. Od loňského května je ve vazbě, dodal mluvčí. Islámský stát na vrcholu své moci v letech 2014 až 2017 ovládal část Sýrie a Iráku a vládl milionům lidí.
Polské úřady v prosinci také zadržely devatenáctiletého studenta podezřelého z pokusu o navázání kontaktů s Islámským státem a z přípravy atentátu na vánoční trh v nejmenovaném městě, který mohl způsobit velký počet obětí.
Loni v polovině června pak strážci zákona zadrželi několik devatenáctiletých mladíků, kteří shromažďovali pyrotechnický materiál a plánovali teroristické akce včetně útoku na školu ve městě Olsztyn na severu země.