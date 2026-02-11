Polák chystal atentát ve jménu Islámského státu, hrozí mu osmnáct let vězení

  13:21
Polské úřady obžalovaly osmnáctiletého mladíka, že připravoval „hromadný atentát“ ve škole na podporu teroristické organizace Islámský stát (IS). V případě odsouzení hrozí obžalovanému, označenému jako Remigiusz Ż., až osmnáct let za mřížemi.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Polsko dosud nezaznamenalo žádný útok související s Islámským státem, ale od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 jsou úřady ve střehu kvůli nárůstu pokusů o sabotáž, a to i na železnici, poznamenala agentura Reuters.

„Prokuratura obžalovala muže z podněcování k násilí a nenávisti na internetu na základě národnostních a náboženských rozdílů a z přípravy útoku na přelomu let 2024 a 2025,“ napsal ve středu mluvčí ministra pověřeného koordinací tajných služeb Jacek Dobrzyński na síti X.

Rozvědka zatkla mladého Poláka. Konvertoval k islámu, plánoval atentát na úřad

Remigiusz Ż. podle vyšetřovatelů shromažďoval materiály o zbraních, výbušninách, hořlavinách a toxických látkách, o metodách výroby, fungování a odpalování výbušných zařízení a metodách provádění útoků. Dělal si také poznámky ohledně plánovaného útoku na nejmenovanou školu v Podkarpatském vojvodství na jihovýchodě Polska.

Vlastnil také materiály propagující „svatou válku“ a Islámský stát, převážně v arabštině a angličtině. Od loňského května je ve vazbě, dodal mluvčí. Islámský stát na vrcholu své moci v letech 2014 až 2017 ovládal část Sýrie a Iráku a vládl milionům lidí.

Trať mezi Varšavou a Lublinem poškodil výbuch. Tusk mluví o sabotáži

Polské úřady v prosinci také zadržely devatenáctiletého studenta podezřelého z pokusu o navázání kontaktů s Islámským státem a z přípravy atentátu na vánoční trh v nejmenovaném městě, který mohl způsobit velký počet obětí.

Loni v polovině června pak strážci zákona zadrželi několik devatenáctiletých mladíků, kteří shromažďovali pyrotechnický materiál a plánovali teroristické akce včetně útoku na školu ve městě Olsztyn na severu země.

11. února 2026  13:43

11. února 2026  12:23

