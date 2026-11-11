S nabídkou přišel anonymní uživatel na síti Telegram, který se zaměřil hlavně na běloruské emigranty žijící v polském Bělostoku. Na inzerát slibující odměnu ve přepočtu zhruba 11 800 korun zareagoval reportér běloruského portálu MOST.
Anonym s přezdívkou „Fast Work PL“ mu nabídl peníze v hotovosti nebo kryptoměnách za to, že v Poznani nastříká nápis oslavující Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA). To je pro Poláky citlivé historické téma, protože povstalci nesou odpovědnost za takzvaný volyňský masakr za druhé světové války, při kterém zemřely desetitisíce polských civilistů.
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Zadavatel novináři rovnou potvrdil, že akce je nelegální, a doporučil mu vyhýbat se kamerám. Účet zadavatele byl následně smazán.
Akce se ale ukázala jako rozsáhlejší, protože podobné inzeráty se týkaly také Varšavy, Vratislavi nebo Lublinu. Nápisy „Sláva UPA“ se na třech pomnících v Poznani skutečně objevily a policie řeší podobné případy vandalismu také ve Varšavě a Gdyni.
Podle běloruské organizace bývalých zpravodajců BELPOL stojí za snahou rozdmýchat v Polsku protiukrajinské nálady právě východní tajné služby.
Nasvědčují tomu i další incidenty z posledních dnů. Policie v Dolním Slezsku zadržela pětapadesátiletého Rusa poblíž města Svídnice. Muž, kterého podezřívají ze špionáže, si tajně fotil vlaky a železniční infrastrukturu.
Zbraně pašované do Ruska
Počátkem listopadu zadržela polská kontrarozvědka šest lidí, včetně jedné Rusky, kvůli podezření z nelegálních dodávek vojenského materiálu pro výrobu ruských zbraní. Skupina podle prokuratury nakupovala střely a nábojnice a přes hranici je propašovala do Kaliningradské oblasti.
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Polští představitelé dlouhodobě varují, že Rusko proti Evropě vede masivní hybridní kampaň. Ministr pro koordinaci tajných služeb Tomasz Siemoniak před pár dny oznámil, že jen od začátku roku 2024 bylo v Polsku kvůli špionáži nebo diverzním akcím obviněno už téměř sto lidí.