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Vítejte doma, hlásil Tusk. Poláci ukázali světu nové stíhačky F-35

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  18:07
Polsko veřejnosti ukázalo nové stíhačky F-35 A, které koupilo od Spojených států amerických. Letouny, které Poláci pojmenovali Husarz (česky Husar), letěly podél řeky Visly přes několik měst včetně Varšavy. Celkem má Polsko do roku 2029 dostat 32 kusů celkem za 4,6 miliardy dolarů.

„F-35 Husarz jsou už v Polsku. Vítejte doma,“ napsal na sítích polský premiér Donald Tusk. Husary odstartovaly ze základny v Lasku a v rámci slavnostního převzetí nazvaného „Vítejte v Polsku“ přeletěly stíhačky F-35 v doprovodu starších F-16 nad severním přístavem Gdaňsk krátce před desátou dopoledne. Později se ukázaly také nad centrem Varšavy, Krakovem a Lodží.

Posléze zamířily zpátky na základnu, kde se dočkaly slavnostního uvedení do provozu. Tomu přihlíželi i polští představitelé v čele s prezidentem Karolem Nawrockim či ministrem obrany Władysławem Kosiniak-Kamyszem. Polská média píší o významném posílení státní armády. Mimo modernizaci jde i o upevnění závazků země vůči NATO.

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„Do programu rozvoje ozbrojených sil jsme zařadili dvě další letky letounů F-35 páté generace, abychom posílili armádu,“ uvedl podle agentury Reuters Kosiniak-Kamysz. „Je to neuvěřitelný večer, je to skvělý den pro Polsko, pro polské ozbrojené síly, pro letectvo, pro všechny Poláky,“ dodal ministr.

Čtyřmiliardová půjčka

Přílet prvních letounů F-35 Husarz na polskou základnu Lask

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Během slavnostního uvedení do provozu dle polské tiskové agentury PAP náměstek ministra zahraničí USA pro kontrolu zbraní a mezinárodní bezpečnost Thomas DiNanno řekl, že Spojené státy poskytnou Polsku půjčku ve výši čtyřech miliard dolarů.

Dojde k tomu v rámci amerického programu zahraničního vojenského financování. Peníze z této půjčky využije středoevropská země výhradně na nákup americké vojenské techniky. Představují novou částku, která rozšíří polský fond na téměř 20 miliard dolarů.

Noví strážci polského nebe. Na základně Lask přistály první z objednaných stíhaček F-35

Polsko si od Spojených států na začátku roku 2020 objednalo celkem 32 stíhaček F-35 A celkem za 4,6 miliardy dolarů, což je necelých 100 miliard korun. První z nich převzalo Polsko v květnu. Do konce letošního roku má převzít celkem 14 z nich, zbytek má následovat do roku 2029.

Polsko je přitom první zemí, která na východním křídle NATO stíhačky F-35 dostala. Finové je obdrží za několik měsíců, zatímco Češi, Rumuni a Němci až za několik let, připomněl portál OKO.

F-35 je stíhačka páté generace, nejpokročilejší bojový letoun vytvořený společností Lockheed Martin. Letouny jsou vybaveny stealth technologií a moderními senzory, které jim umožňují shromažďovat data z bojiště a sdílet je s dalšími prostředky, včetně systémů protivzdušné obrany.

12. června 2026
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