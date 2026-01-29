Polsko ukázalo opevnění východní hranice. Čeká nás intenzivní rok, hlásí armáda

  16:38
Polsko v uplynulém roce výrazně posílilo opevnění své východní hranice a zajistilo na 60 kilometrů pohraničí. Nově zveřejněné fotografie ukazují zátarasy, terénní překážky i další infrastrukturu, která má zpomalit nebo zcela zastavit případný postup nepřátelských jednotek.

Program opevnění hranice dostal název Východní štít a podle Varšavy vstoupil do „intenzivní fáze realizace“.

„Na rok 2026 plánujeme výrazné zintenzivnění ženijních prací. Předpokládáme, že zabezpečíme více než 200 kilometrů hranice,“ řekl stanici TWP plukovník Marek Pietrzak. Rozšiřování opevnění si podle něho vyžádalo výkupy pozemků v pohraničních oblastech.

Polská armáda pracuje na opevnění své východní hranice. (26. ledna 2026)
Opevnění na východních hranicích Polska (26. ledna 2026)
Polská armáda pracuje na opevnění své východní hranice. (26. ledna 2026)
Opevnění na východních hranicích Polska (26. ledna 2026)
Opevnění na východních hranicích Polska (26. ledna 2026)
Východní štít se neomezuje pouze na beton a zátarasy. Polsko zároveň pořizuje moderní průzkumné a úderné systémy, vozidla pro pokládání min a protivzdušné prostředky schopné čelit dronům. Tyto investice odrážejí zkušenosti z války na Ukrajině a měnící se charakter moderních konfliktů.

Projekt vzbuzuje zájem spojenců. Podle Pietrzaka patřil loňský rok k období „mimořádně intenzivní“ mezinárodní spolupráce.

Na přípravách se podílejí zejména Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva, ale také Británie, Německo a USA. Od poloviny roku 2026 se mají do rozšiřování infrastruktury přímo zapojit i spojenecké formace.

Polské stíhačky vzlétly k ruskému letadlu. Provokace jsou pod kontrolou, říká ministr

Program Východní štít, který polská vláda představila v roce 2024, má celkem zajistit 800 kilometrů severní a východní hranice země, včetně oblastí u ruské Kaliningradské oblasti a Běloruska.

Projekt, financovaný z národních i evropských zdrojů, má být dokončen v roce 2028 a celkem bude stát 2,3 miliardy eur (56 miliard korun).

