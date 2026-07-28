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Protiústavní, řekl polský soud o registraci sňatků homosexuálů. Vláda se bouří

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  16:54
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Polský ústavní soud prohlásil za protiústavní nedávné vládní nařízení umožňující zápisy sňatků lidí stejného pohlaví uzavřených v zahraničí do občanského registru. Rozhodnutí podle serveru Fakt vyvolalo ostrou reakci polské vlády. Ministr pro digitální záležitosti Krzysztof Gawkowski označil tribunál za nelegitimní a řekl, že registrace zahraničních oddacích listů sexuálních menšin (LGBT+) v matrikách jsou legální.

Rozhodnutí vydal tříčlenný panel ústavního soudu složený z konzervativního soudce, jenž hrál klíčovou roli v rozhodnutí z roku 2020, které vedlo k téměř úplnému zákazu interrupcí v zemi, a dvou bývalých politiků z PiS.

Ústavní soud shledal protiústavním nedávné nařízení ministra pro digitální záležitosti umožňující registraci sňatků uzavřených v zahraničí mezi partnery stejného pohlaví.

Státy EU musí uznávat stejnopohlavní sňatky uzavřené v jiné členské zemi

„Nelegitimní ústavní soud se opět pokouší zastavit stát, který implementuje platné právo a rozsudky evropských soudů. Zápis zahraničních oddacích listů stejnopohlavních manželství je a bude legální,“ reagoval ministr pro digitální záležitosti Krzysztof Gawkowski. Naopak rozhodnutí ústavního soudu je podle něho v rozporu se základními ústavními principy a porušuje článek týkající se lidské důstojnosti.

Současná centristická vláda premiéra Donalda Tuska podle agentury PAP polský ústavní soud neuznává jako nezávislý s argumentem, že byl v době vládnutí národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) v letech 2015 až 2023 zpolitizován.

Tuskův kabinet k nařízení ohledně registrace zahraničních sňatků lidí z řad LGBT+ přistoupil po loňském verdiktu Soudního dvoru Evropské unie.

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Ten v listopadu rozhodl, že státy EU musejí uznávat manželství párů stejného pohlaví uzavřené legálně v jiné členské zemi. Soudní dvůr konstatoval, že ačkoliv legislativa týkající se manželství zůstává v pravomoci jednotlivých členských států, unijní země musejí dodržovat pravidla bloku. A ta občanům EU zaručují mimo jiné volný pohyb, právo pobytu v jiné členské zemi i možnost vést tam rodinný život.

Zákonodárci PiS následné nařízení polské vlády napadli u ústavního soudu. Polský nejvyšší správní soud mezitím v březnu rozhodl, že varšavský matriční úřad musí zapsat do svého registru sňatek osob stejného pohlaví uzavřený v zahraničí. Varšavská radnice pak v květnu oznámila, že poprvé uznala sňatek osob stejného pohlaví uzavřený v zahraničí.

Polsko je jednou z posledních evropských zemí, které nelegalizovaly manželství ani registrované svazky lidí stejného pohlaví, spolu s Bulharskem, Rumunskem a Slovenskem. Polští občané podle organizací pro lidská práva uzavřeli v zahraničí přibližně 30 až 40 tisíc takových sňatků. Podle mezinárodního sdružení leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (ILGA) se Polsko ohledně práv LGBT+ komunity pravidelně řadí mezi nejhorší země v Evropě.

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