Poláci po válce vraždili přeživší Židy, připomněl dokument. Nacionalisté zuří

Film sleduje osud pěti židovských přeživších holokaustu, kteří se v roce 1945 vrátili do rodného města Gniewoszów. Před válkou tam žilo asi 1 500 Židů, tedy zhruba polovina obyvatel. Když se někteří z nich po osvobození vrátili domů, nezabili je Němci, ale jejich polští sousedé.
Kalifornský režisér Yoav Potash na snímku nazvaném Mezi sousedy pracoval téměř deset let. Film měl premiéru v roce 2024 na Varšavském židovském filmovém festivalu. Později se dostal i do oscarové kvalifikace.
|
A kostlivci se vypotáceli ven... Jak Sověti nafotili osvobození Osvětimi
Poté, co polská veřejnoprávní televize TVP film loni v listopadu odvysílala, snesla se na ni vlna kritiky. Podle webu The Times of Israel zazněla hlavně z kanceláře prezidenta Karola Nawrockého, pravicového historika, který prosazuje národní výklad polských dějin druhé světové války.
Veřejně vystoupila také jeho kancléřka Agnieszka Jędrzaková. Dokument označila za „historickou protipolskou manipulaci“ a prohlásila, že „televizní stanice, která má v názvu ‚Polská‘, by jej neměla vysílat“.
|
Matku s dítětem střelil do hlavy. Otřesný suvenýr holokaustu stopili polští odbojáři
Do sporu se zapojil i krajně pravicový katolický think-tank Ordo Iuris, který podal stížnost k Národní radě pro rozhlasové a televizní vysílání.
„Narativ prezentovaný v dokumentu podkopává hodnoty důležité pro Poláky, jako je historická pravda. Vytváří falešný obraz Poláků jako národa spoluzodpovědného za německou genocidu Židů za druhé světové války. Zvláště pobuřující je skutečnost, že dílo uvedla Polská televize,“ vzkázal.
Musíme otevírat obtížná témata, míní televize
Rada následně zahájila oficiální vyšetřování. Podle The Jerusalem Post může dokument zakázat. V zemi od roku 2018 platí zákon zakazující připisovat Polsku či Polákům spoluodpovědnost za nacistické zločiny. Parlament později zmírnil trestní postih, zákon však zůstává v platnosti.
|
Američan před válkou natočil židovskou čtvrť v Polsku, ze záběrů vznikl film
Potashe reakce nacionalistických politiků nepřekvapila. „Přijali způsob uvažování, v němž existuje téměř posvátné přesvědčení, že Poláci byli během druhé světové války buď oběťmi, nebo hrdiny,“ řekl.
Televize TVP si za filmem stojí a dál jej vysílá. Uvedla, že dokument není „protipolský“ ani nepředstavuje „odsudek celého polského národa“. Zdůraznila, že veřejnoprávní médium musí otevírat i obtížná témata a podporovat veřejnou debatu o minulosti.
|
Odstraňte Židy! Němci poslechli, Hitlerova režisérka zkřivila tvář děsem
Nacisté vyvraždili více než tři miliony z celkem 3,2 milionu polských Židů. Jde zhruba o polovinu Židů zabitých za holokaustu v Evropě.
Film se nezastavuje jen u Gniewoszówa. Připomíná také širší vlnu násilí, která zasáhla Židy vracející se po osvobození nacistických koncentračních táborů do různých měst a obcí. Nejznámější případ představuje pogrom v Kielcích z července 1946, kdy dav místních obyvatel, vojáků a policistů zavraždil 42 Židů. Tato událost přesvědčila mnoho přeživších, že v Polsku nemají budoucnost, a přiměla je k odchodu ze země.