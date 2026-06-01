Spoj jezdí mezi Krakovem a Helem, přičemž cestou projíždí i Varšavou a Gdaňskem. Cesta trvá přibližně 13 a půl hodiny a autobus jezdí jednou denně. Linka je sezónní a v provozu bude do konce srpna.
„Číslo 666 bylo záměrně zvoleno jako prvek marketingové komunikace s cílem zvýšit viditelnost tohoto spoje na populární prázdninové trase do Helu,“ vysvětlil mluvčí polské pobočky FlixBusu Aleksander Kalenik pro polskou zpravodajskou stanici TVN24, proč si společnost vybrala toto kontroverzní číslo.
Výkonný ředitel FlixBusu pro střední a východní Evropu Michał Leman uvedl, že firma reagovala na četné žádosti ze strany cestujících. Zaznamenala totiž značný počet vyhledávání přímých spojení na poloostrov z Krakova i Varšavy. „Pokud vidíme zájem zákazníků projevený prostřednictvím vyhledávání, komentářů a dalších podnětů, snažíme se reagovat,“ řekl Leman s tím, že sám ze své zkušenosti ví, jakým „bojem o život“ dokáže být cesta na Hel po přeplněné železnici.
„Satanistické cestování“
Podle Lemana mají lidé nyní větší zájem o autobusové a vlakové spoje, protože hodlají ve větší míře strávit dovolenou ve své domovině. Vedou je k tomu obavy z nárůstu cen letenek i další dopady, které má válka na Blízkém východě.
V méně ambiciózní podobě už linku 666 do Helu provozovala polská přepravní společnost PKS Gdynia. V roce 2023 se ale rozhodla číslo změnit na 669. Proč tak učinila, sice nevysvětlila, krok byl však vnímán jako reakce na dlouhodobé pobouření některých křesťanských skupin, které si stěžovaly na „satanistické cestování“.
Například katolický portál Fronda označil linku za „šíření protikřesťanské propagandy“, které „podkopává křesťanský řád polského státu a jeho základy, a tedy dobro nás všech“. Stěžoval si, že i katoličtí duchovní se autobusem baví a do Helu jím jezdí.