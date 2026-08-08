Incident se odehrál v pátek v gliwické čtvrti Ostropa. Farmář udělal pluhem rýhu přímo uprostřed nové silnice, za což si vysloužil peprné nadávky od přihlížejících dělníků, kteří práci zrovna dokončili.
Za poškození komunikace hrozí farmáři od tří měsíců do pěti let vězení a nákladný účet za opravu, kterou bude muset zaplatit z vlastní kapsy.
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Spor o silnici se podle polských médií táhne dlouhá léta. Farmář tvrdí, že část pozemku pod ní patří jemu a město mu za něj nezaplatilo. Proti položení asfaltu proto opakovaně protestoval.
Město jeho tvrzení o vlastnictví pozemku ale striktně odmítá. Starostka Gliwic Katarzyna Kuczyńská-Budková uvedla, že úředníci nechali právní stav nemovitosti prověřit. Geodet následně potvrdil, že silnice i zhruba metrový pás zeleně podél ní patří městu.