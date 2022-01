Evropská komise chce donutit Polsko platit, pokuty by mohla strhávat z dotací

Evropská komise by Polsku mohla strhnout pokuty z dotací, pokud by je Varšava odmítala zaplatit. Prohlásil to v úterý mluvčí Evropské komise. Pokud nezastaví činnost soudního orgánu, jež je v rozporu s unijním právem, bude muset Polsko zaplatit 70 milionů eur.