Zítra může téct česká krev. Boj za svobodu trvá i po roce 1989, řekl Morawiecki

„To, že boj a snažení Evropy o svobodu neskončily v roce 1989, nám dnes ukazuje dění na naší východní hranici,“ řekl Morawiecki na univerzitě v německém Heidelbergu. Vtrhnutí ruské armády na Ukrajinu označil za důsledek toho, že někteří v Evropě prosazovali své obchodní zájmy na úkor bezpečnostních zájmů celého kontinentu. Za to podle polského premiéra nyní platí Ukrajinci svou krví.

„Zítra to ale může být krev litevská, naše, česká a třeba také německá,“ řekl Morawiecki. Ruského autoritářského Putina označil za fašistu, který je zaslepen vizí o vlastním světě. Putinův pohled na svět nesmí podle premiéra převážit, neboť by to mělo nedozírné následky pro Evropu, jejíž postavení ve světě by se stalo okrajové.

Morawiecki ujistil studenty a posluchače přednášky, že Polsko má stejný názor na právní stát jako Německo, ačkoli bývá Varšava kritizována, že tomu tak není. Zmínil i sporné téma polského požadavku na vyplacení válečných reparací od Německa.

Premiér řekl, že je Evropanem, neboť je Polákem, proto nestojí o centralizovanou Evropu, ale o silnou Evropu silných národních států. „Musíme najít rovnováhu mezi západem, východem, severem a jihem Evropy,“ řekl.