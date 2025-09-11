„Na žádost operačního velení složek ozbrojených sil... budou ve východní části Polska zavedena omezení letového provozu v podobě omezené zóny EP R129,“ ohlásil už ve středu večer polský úřad řízení letového provozu. Omezení vstoupila v platnost o půlnoci a platit mají do 9. prosince.
Lety jsou ve vymezené v zóně zakázány od východu do západu slunce, s výjimkou pilotovaných letadel provozovaných v souladu s letovým plánem, s příslušnými transpondéry a udržujících obousměrnou komunikaci s leteckými úřady. Výjimku mají také vojenské lety a některé další speciální lety a volací znaky.
„V zóně EP R129 platí 24hodinový zákaz letů civilních bezpilotních letadel,“ uvedl mimo jiné úřad řízení letového provozu.
Svolání Rady bezpečnosti je reakcí na bezprecedentní událost, kdy se členský stát NATO poprvé během ruské války proti Ukrajině zahájené v únoru 2022 přímo podílel na zničení ruských vojenských prostředků nad svým vlastním územím.
V noci na středu zaznamenala polská armáda 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla.
Některé země NATO po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany. Česko je připraveno poslat do Polska vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š.