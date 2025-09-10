Test obrany, který pro Polsko nedopadl dobře? Jaký byl pravý úkol ruských dronů

Trosky ruských dronů, které narušily polský vzdušný prostor, ukazují, že jde o výzvědné bezpilotní letouny Gerbera. Takový je na základě analýzy dostupných snímků názor některých expertů. Podle nich Rusko jejich prostřednictvím zkoumalo polskou protivzdušnou obranu a její reakce. Také mohlo zkoumat obrannou infrastrukturu ve směru na Varšavu.
Příslušníci policie a armády zkoumají ruský dron u obce Wohyń. (10. září 2025)

Následky ruského dronového útoku na Polsko (10. září 2025)
Gerbera slouží jako primárně jako návnada. Rusko jej ale využívá i k průzkumným účelům. Je též schopen vojenských operací, může nést hlavice o hmotnosti až pěti kilogramů.

Ukrajinský odborník na elektronickou válku Serhij Beskrestnov řekl listu The Wall Street Journal, že Rusko prostřednictvím výzvědných dronů testovalo polskou protivzdušnou obranu, aby vyhodnotilo rychlost a efektivitu reakce NATO, stejně jako jeho odhodlání.

Podle Beskrestnova je nepravděpodobné, že by ukrajinská obrana vychýlila ruské drony z jejich kurzu natolik, že by se dostaly tak daleko do polského vzdušného prostoru. Jejich satelitní navigace a vnitřní systémy by opravily svou trajektorii, pokud by byly svedeny z kurzu.

„Vzdálenost je příliš velká na ukrajinský spoofing; technicky to není možné,“ dodal. Spoofing je metoda rušení GPS signálu, která poskytuje falešná data o poloze.

Podle Varšavy většina dronů přiletěla z Běloruska. Náčelník generálního štábu běloruské armády Pavel Muravejka tím pádem lživě tvrdil, že drony vletěly do polského vzdušného prostoru omylem poté, co došlo k zablokování jejich navigačních systému.

Spadly samy

Analytik z think-tanku Royal United Services Institute Justin Bronk řekl stanici BBC, že řada spadlých dronů je prakticky neporušená, což naznačuje, že jim pravděpodobně došlo palivo po uletěné značné vzdálenosti, spíše než aby byly sestřeleny polskou protivzdušnou obranou nebo tryskáči NATO. Rozsah vpádu naznačuje, že se téměř jistě jednalo o úmyslný čin ze strany Ruska.

Polsko uvedlo, že jeho vzdušný prostor narušily dvě desítky dronů. Pouze čtyři z nich sestřelili.

Justin Crump, generální ředitel společnosti zabývající se vyhodnocováním rizik Sibylline, si myslí, že Moskva drony chtěla prozkoumat slabá místa v protivzdušné obraně Polska a NATO. Podle něj Rusko hodlalo získat cenné zpravodajské informace o způsobu, jakým by evropské mocnosti reagovaly na narušení polského vzdušného prostoru.

Crump si zároveň všímá, že drony nemají bojové hlavice. To „umožňuje Rusku bagatelizovat akci a zmást naši reakci“. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu z noci na středu neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku. Ruský chargé d’affaires ve Varšavě Andrej Ordaš prohlásil, že drony přiletěly do Polska z Ukrajiny a že neexistují důkazy, že šlo o ruské bezpilotní letouny.

Podezřelé trasy

Ukrajinský portál Defense Expess poukazuje s odkazem na svou analýzu, že pět dronů spadlo podél trasy Bělá Podleská – Parczew, kudy vedou tři hlavní silniční tahy: dálnice E30 a silnice 63 a 82. Další dron byl severně od Lublinu, poblíž města Stalowa Wola známého svým obranným průmyslem.

Trasy bezpilotních letounů se též křížily se s polskou infrastrukturou protivzdušné obrany, kdy drony se pohybovaly v okolí radarových stanic u Roskoszu a Labunie. A jeden vrak se našel poblíž obce Olesno, která je 10 kilometrů od 22. letecké základny poblíž 22. letecké základny v Malborku.

Podle Defense Expess překrývající se trasy vyvolávají otázky, zda byly drony použity k prozkoumání polské protivzdušné obrany ve směrech odpovídajících potenciálnímu postupu pozemních sil směrem k Varšavě a Lublinu. Podotýká, že 12. září má v Bělorusku začít rusko-běloruské cvičení „Západ-2025“ a předběžný průzkum polské obrany je tak poměrně logickým.

Portál zároveň uvádí, že Ukrajinci v červenci našli v ruských dronech polské e-sim karty. To naznačuje, že Rusko bezpilotní letouny dlouhodoběji využívá k výzvědným účelům.

Co na to nacionalista Dugin?

Tři hypotézy, proč do Polska drony doletěly, pak nabízí ruský publicista Alexandr Dugin. Jednou z nich může být varování od Ruska Evropské unii o tom, jak by se věci mohly v budoucnu vyvinout.

„Mohlo by se také jednat o provokaci ze strany Kyjeva, která má za cíl vtáhnout EU do války. To by zcela odpovídalo jejich duchu, stylu a zájmům. Pokud by tomu tak bylo, již dnes ráno bychom vše hlasitě popírali na všech platformách. To se však nestalo,“ pokračuje.

Třetí variantou je podle něj, že událost neměla žádný účel a jednalo se spíše o technickou chybu.

