Nad vládními budovami ve Varšavě se vznášel dron. Naváděli ho dva Bělorusové

Polské a spojenecké stíhačky sestřelily drony představující bezprostřední ohrožení, napsal list Gazeta Wyborcza a připomněl, že v sousedním Bělorusku pokračuje rusko-běloruské vojenské cvičení Západ 2025.
Ministryně regionální politiky Katarzyna Pelczyńská-Nelenczová v televizi TVN 24 odhadla, že při incidentu nejde o dron, který by přiletěl z ciziny, ale nejspíše o dron, který vypustili běloruští občané na místě.
Vyzvala ke zdrženlivosti ve vyjádřeních, dokud nebude případ jasnější. Současně podle televize připustila, že provokace, jakou představoval průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru, se nejspíše budou opakovat. „Musíme se vojensky připravit na tyto situace,“ řekla.
Ruské drony po průniku do Polska mířily ke strategické základně NATO
Polsko minulý týden v noci na středu totiž zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony, přičemž některé z nich sestřelily polské a spojenecké letouny. Země se podle Tuska ocitla nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války.
Polské letectvo tehdy – poprvé v novodobé historii země – použilo zbraně v polském vzdušném prostoru. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu z noci na středu neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku.
Česká vzdušná posila proti Rusku je v Polsku. Vrtulníky mohou drtit i obrněnce
Česká republika v reakci na útok poslala svému sousedovi tři vrtulníky Mi-171Š. Ty dorazily v pondělí odpoledne na východní hranici Polska. Mimo jiné tam mají sloužit k posílení obrany východního křídla Severoatlantické aliance (NATO).
„Jejím cílem bude podpořit přítomnost NATO v regionu a zároveň posílit kapacity polských ozbrojených sil,“ popsala Armáda ČR na svém webu.
„Plníme slib, který jsme našemu blízkému spojenci dali. Naši vojáci už jsou v Polsku a jsou připraveni podílet se na posílení ochrany vzdušného prostoru na východní hranici Polska,“ vyjádřila se také ministryně obrany Jana Černochová (ODS).