Nad vládními budovami ve Varšavě se vznášel dron. Naváděli ho dva Bělorusové

Autor: ,
  21:29
Ochranka polské vlády zneškodnila dron létající nad vládními budovami ve Varšavě a zadržela dva běloruské občany. Okolnosti incidentu nyní vyšetřuje policie. V pondělí večer to oznámil polský premiér Donald Tusk na sociální síti X. Polsko v souvislosti s manévry uzavřelo hranici s Běloruskem a Ruskem. „Otevřeme hranice, až to bude bezpečné,“ řekl v pondělí večer ministr vnitra Marcin Kierwiński.

Polský premiér Donald Tusk (10. srpna 2025) | foto: AP

Polské a spojenecké stíhačky sestřelily drony představující bezprostřední ohrožení, napsal list Gazeta Wyborcza a připomněl, že v sousedním Bělorusku pokračuje rusko-běloruské vojenské cvičení Západ 2025.

Ministryně regionální politiky Katarzyna Pelczyńská-Nelenczová v televizi TVN 24 odhadla, že při incidentu nejde o dron, který by přiletěl z ciziny, ale nejspíše o dron, který vypustili běloruští občané na místě.

Vyzvala ke zdrženlivosti ve vyjádřeních, dokud nebude případ jasnější. Současně podle televize připustila, že provokace, jakou představoval průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru, se nejspíše budou opakovat. „Musíme se vojensky připravit na tyto situace,“ řekla.

Ruské drony po průniku do Polska mířily ke strategické základně NATO

Polsko minulý týden v noci na středu totiž zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony, přičemž některé z nich sestřelily polské a spojenecké letouny. Země se podle Tuska ocitla nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války.

Polské letectvo tehdy – poprvé v novodobé historii země – použilo zbraně v polském vzdušném prostoru. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu z noci na středu neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku.

Česká vzdušná posila proti Rusku je v Polsku. Vrtulníky mohou drtit i obrněnce

Česká republika v reakci na útok poslala svému sousedovi tři vrtulníky Mi-171Š. Ty dorazily v pondělí odpoledne na východní hranici Polska. Mimo jiné tam mají sloužit k posílení obrany východního křídla Severoatlantické aliance (NATO).

„Jejím cílem bude podpořit přítomnost NATO v regionu a zároveň posílit kapacity polských ozbrojených sil,“ popsala Armáda ČR na svém webu.

„Plníme slib, který jsme našemu blízkému spojenci dali. Naši vojáci už jsou v Polsku a jsou připraveni podílet se na posílení ochrany vzdušného prostoru na východní hranici Polska,“ vyjádřila se také ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Řekněte, že je Rusko nepřítel, chtěla Kovářová. Jedná s ním i Trump, opáčil Okamura

„Pokud bude aktivován článek 5, svým závazkům dostojíme,“ prohlásil ve volební debatě lídrů ve Středočeském kraji na CNN Prima News Robert Plaga, který vede kandidátku v hnutí favorizovaného...

15. září 2025,  aktualizováno  21:52

V centru Brna byly slyšet výstřely. Jde o taktické cvičení, uklidňovala policie

Jednotky integrovaného záchranného systému v pondělí večer provedly taktické cvičení v budově brněnského Janáčkova divadla. Policie v některých okolních ulicích omezila provoz a veřejnost poprosila,...

15. září 2025  19:08,  aktualizováno  21:32

Nad vládními budovami ve Varšavě se vznášel dron. Naváděli ho dva Bělorusové

Ochranka polské vlády zneškodnila dron létající nad vládními budovami ve Varšavě a zadržela dva běloruské občany. Okolnosti incidentu nyní vyšetřuje policie. V pondělí večer to oznámil polský premiér...

15. září 2025  21:29

Někdo nedal přednost. Při srážce aut na křižovatce se zranilo pět lidí

Při srážce dvou osobních aut mezi Sokolnicemi a Újezdem u Brna na Brněnsku se dnes odpoledne zranilo pět lidí. Záchranáři všechny odvezli do nemocnice, aby vyloučili vážnější zranění, řekla mluvčí...

15. září 2025  20:40

Bulharsko zadrželo Rusa kvůli masivnímu výbuchu ledku v Bejrútu před pěti lety

Bulharské úřady zadržely Igora Grečuškina, ruského podnikatele s kyperským občanstvím, a to v souvislosti s výbuchem dusičnanu amonného v bejrútském přístavu v roce 2020. Mělo by se totiž jednat o...

15. září 2025  20:38

Babiš jako Vémola, Motoristé mají unikátní SPZ. Politici rozjeli vlastní e-shopy

Premium

Politici se v letošní kampani poprvé významně zaměřili na mladou generaci. S dobou se snaží jít se vším všudy, po vzoru youtuberů či sportovců řada z nich přišla s vlastním merchem – prodejem...

15. září 2025

V Grónsku začalo velké vojenské cvičení NATO. Jednotky USA se nezapojily

Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen přicestoval společně s jeho islandským a norským protějškem do Grónska. Vládní představitelé největší ostrov světa navštívili při příležitosti velkého...

15. září 2025  19:49

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Andreje Babiše na jeho předvolebním mítinku v Jihlavě čekalo bouřlivé přivítání. O zvukovou kulisu se staral zejména zástup desítek středoškoláků s transparenty, kteří pískali na píšťalky, chřestili...

15. září 2025  19:15

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Vysíláme

Izraelská společnost je rozpolcená válkou. Armáda má důvěru veřejnosti, na rozdíl od vlády premiéra Benjamina Netanjahua. V Rozstřelu o tom hovořil Tomáš Ratner, který strávil v Izraeli deset dní....

15. září 2025

V Česku se během týdne ochladí. O víkendu přijde babí léto s teplotami nad 25 °C

Počasí v Česku bude v první polovině tohoto týdne proměnlivé, meteorologové očekávají slunce, přeháňky i silnější vítr. Nejvyšší denní teploty mohou v úterý a ve středu klesnout pod 20 stupňů Celsia,...

15. září 2025  6:45,  aktualizováno  18:38

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Hlučící kaliči ustoupí těm, kteří tam bydlí. Kladno rozšířilo noční klid do dalších ulic

Působení vyhlášky o nočním klidu na dnešním jednání rozšířili kladenští zastupitelé. Nově se bude týkat i lokality takzvaného podloubí v ulici Československé armády. Provozovnám, jako jsou...

15. září 2025  18:33

Stát zajistil rozsáhlý Ludvíkův majetek i peníze, které na účty teprve dorazí

Státní zástupkyně zajistila majetek bývalého ředitele motolské nemocnice v Praze Miloslava Ludvíka, který je obviněný z ovlivňování zakázek, a jeho ženy. Týká se to nemovitostí i bankovního účtu....

15. září 2025  17:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.