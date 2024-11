Riziko globálního konfliktu je vážné, blíží se něco neznámého, míní Tusk

Válka na Ukrajině se dostává do rozhodující fáze a události z posledních dnů ukazují, že riziko vzniku globálního konfliktu je vážné a reálné. Podle portálu onet.pl to v pátek řekl polský premiér Donald Tusk. Reagoval na to, že Rusko ve čtvrtek proti Ukrajině vypálilo nejnovější balistickou raketu středního doletu.