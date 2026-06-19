Poláci se stejně jako Češi shodují, že lékaři si zaslouží dobré peníze. Je to práce náročná, odpovědná, vyžaduje dlouhé studium a nadprůměrné nasazení a je také všeobecně společensky respektovaná. Pokud nechceme, aby mladí doktoři odcházeli na Západ, musíme jejich práci ocenit.
Jenže nad příjmy Dawida Kacprzyka dnes kroutí hlavou celé Polsko. Osmadvacetiletý anesteziolog a koordinátor urgentního příjmu varšavské Jižní nemocnice totiž za loňský rok vydělal 1,6 milionu zlotých, v přepočtu asi devět milionů korun.
Jak je možné, že se fronty u lékaře prodlužují, jak můžete tvrdit, že ve zdravotnictví chybí peníze a není možné zajistit některé lékařské zákroky, a zároveň tato kasta faraonů z Občanské koalice dojí stát?