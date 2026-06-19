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Polský premiér Donald Tusk řeční v Sejmu (10. června 2026) | foto: CTK / imago stock&people / DAMIAN BURZYKOWSKI ČTK

Adam Hájek
  10:47
Polskem otřásla aféra mladého prominentního lékaře z varšavské nemocnice, který přišel k pohádkovému bohatství. Vše naznačuje, že falšoval pracovní výkazy. Dlouho mu to však procházelo, protože patřil mezi naděje Tuskovy vládnoucí strany Občanská koalice. Ta se ho sice obratem zbavila, kauza však pro ni představuje další těžkou ránu. Samotný lékař celou záležitost nekomentoval.

Poláci se stejně jako Češi shodují, že lékaři si zaslouží dobré peníze. Je to práce náročná, odpovědná, vyžaduje dlouhé studium a nadprůměrné nasazení a je také všeobecně společensky respektovaná. Pokud nechceme, aby mladí doktoři odcházeli na Západ, musíme jejich práci ocenit.

Jenže nad příjmy Dawida Kacprzyka dnes kroutí hlavou celé Polsko. Osmadvacetiletý anesteziolog a koordinátor urgentního příjmu varšavské Jižní nemocnice totiž za loňský rok vydělal 1,6 milionu zlotých, v přepočtu asi devět milionů korun.

Jak je možné, že se fronty u lékaře prodlužují, jak můžete tvrdit, že ve zdravotnictví chybí peníze a není možné zajistit některé lékařské zákroky, a zároveň tato kasta faraonů z Občanské koalice dojí stát?

bývalý premiér Mateusz Morawiecki (PiS)

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