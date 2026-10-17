První svého druhu. V Polsku proběhne cvičení na udržování míru na Ukrajině

Vojenský personál z několika zemí bude simulovat přesun vojsk a zásob, jako jsou potraviny a palivo. Cvičení bylo domluveno na červencové schůzce takzvané koalice ochotných v Paříži, tedy skupiny zemí, které dlouhodobě Ukrajinu v její obraně podporují.
„Cílem manévrů je zajistit, abychom byli připraveni podpořit vojenský výcvik a poválečnou obnovu, které Ukrajina bude potřebovat,“ řekl nedávno britský ministr obrany Wes Streeting poté, co ve Washingtonu poprvé jednal se svým americkým protějškem Petem Hegsethem.
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„Ukrajina je frontovou linií boje za svobodu po celém světě a je naprosto zásadní, aby zvítězila nad Putinovou agresí. Prostřednictvím našeho vedení koalice ochotných plánujeme mír a svobodu, které si přejeme,“ dodal Streeting.
Účast Británie a Francie je podle polského premiéra Donalda Tuska „klíčová“ a pomůže koalici ochotných připravit se na poskytnutí bezpečnostních záruk Ukrajině, stejně jako širšímu regionu střední a východní Evropy. Bývalý britský poradce pro národní bezpečnost Peter Ricketts zase tvrdí, že Putin se snaží podkopat morálku na Ukrajině i v evropských zemích, a vyjádřil se pro další podporu napadené země.
Vyhlídky na mírovou dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem se zdají být vzdálené. Putin nedal najevo, že by byl připraven válku ukončit. Ruské síly dál ze vzduchu útočí na ukrajinská města a energetickou infrastrukturu. Státy koalice ochotných chtějí podle The Times zajistit, aby byly připraveny nasadit své jednotky v případě náhlé změny situace.
Klíčovou roli by podle evropských zástupců sehrála podpora ze strany USA, případně v podobě amerických bojových letadel připravených bránit pozemní síly. Americké zpravodajské služby by rovněž byly nezbytné pro včasné varování před případnými ruskými útoky.
Vztahy mezi Ukrajinou a USA se však v posledním týdnu zhoršily. Americký prezident Donald Trump minulý týden po dohodě s Putinem domluvil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh nejméně 300 000 tun nafty, což Zelenskyj označil jako projev slabosti.
Trump také mimo jiné řekl, že je na čase, aby Zelenskyj opustil svůj post, a obvinil ho z toho, že se nezapojil do mírových jednání. Ukrajina si také v posledních dnech stěžovala na omezení amerického satelitního systému Starshield důležitého při zachycování ruských dronů.