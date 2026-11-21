„Polské letectvo opět ukázalo, že není schopné ničit vzdušné cíle,“ prohlásil Chazan, prezident Ukrajinské asociace pilotů a majitelů letadel AOPA, v rozhovoru pro stanici Radio NV. Na jeho vyjádření upozornil ukrajinský server UNIAN.
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Expert kritizoval zejména vysvětlení polské armády, podle kterého mimořádně nepříznivé počasí komplikovalo možnost zasáhnout cíle pohybující se rychlostí přes 800 kilometrů za hodinu. Ukrajinské síly podle něj přitom dokážou za podobných podmínek sestřelovat balistické i střely s plochou dráhou letu a různé typy dronů.
Chazan se domnívá, že případný rozsáhlý ruský útok by měl pro Polsko katastrofální následky. „Co kdyby na Polsko mířilo stejné množství raket jako na Ukrajinu?“ zeptal se. Podle jeho odhadu by polská protivzdušná obrana dokázala zachytit nanejvýš deset procent útočících střel. Tento odhad však nepodložil konkrétními údaji.
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Za zásadní problém považuje také současné postupy polské armády. Země NATO by podle něj měly více využívat zkušenosti ukrajinských vojáků, kteří se ruským vzdušným útokům brání již několik let.
Polsko aktivovalo protivzdušnou obranu
K narušení polského vzdušného prostoru došlo v noci na pátek během rozsáhlého ruského útoku proti Ukrajině. Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz následně potvrdil, že na jihovýchodě země dopadly tři objekty. Jeden z nich armáda identifikovala jako ruskou střelu s plochou dráhou letu Ch-101, druhým byla pravděpodobně další raketa a třetím proudový dron.
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Objekty dopadly v okolí obcí Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem a Mołodycz v Lublinském a Podkarpatském vojvodství. Podle polských úřadů si incident nevyžádal žádné zraněné.
Do ochrany vzdušného prostoru se zapojily polské stíhačky F-16 a švédské Gripeny. Aktivovány byly rovněž pozemní systémy Patriot, Poprad a Pilica Plus. Ani jeden z trojice objektů však sestřelen nebyl.
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Polské velení odmítlo, že by samotné nesestřelení raket prokazovalo neschopnost armády. Podle operačního velitele ozbrojených sil Ireneusze Nowaka nebyly splněny všechny podmínky pro použití zbraní. Jeden ze švédských pilotů navíc kvůli nepříznivému počasí nedokázal podezřelou raketu spolehlivě identifikovat.
Polský ministr obrany incident označil za další ruskou provokaci. Varšava zároveň požádala spojence v NATO o posílení ochrany východního křídla aliance.
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20. listopadu 2026