Vlastenectví nezabírá, tak peníze! Polsko zaplatí mladým, aby neemigrovali

Osmnáctiprocentní daň z příjmu nebudou od 1. srpna platit Poláci mladší 26 let, kteří za rok vydělají méně než 85 528 zlotých (511 000 Kč). Průměrný roční plat v Polsku činí necelých 60 000 zlotých (359 000 Kč). Nový zákon je tedy „velkorysý,“ uvedla americká televize CNN.

Podle vlády dosáhne na daňovou úlevu přibližně dva miliony mladých. Premiér Mateusz Morawiecki řekl, že jim výjimka přinese nové příležitosti srovnatelné s těmi na Západě.

Po vstupu Polska do Evropské unie v roce 2004 opustilo vlast kolem 1,7 milionu mladých Poláků, postěžoval si Morawiecki v parlamentu. „Je to jako kdyby odešla celá Varšava… je to gigantická ztráta,“ upozornil. „Musí to skončit, mladí lidé musí zůstat v Polsku,“ dodal.

Celkem po roce 2004 přesídlilo do západní Evropy kolem 2,6 milionu Poláků, z toho 724 000 z řad absolventů univerzit. Žádná jiná země EU nepřišla o takový počet vysokoškolsky vzdělaných občanů. Západoevropské státy ale využívají Poláků i na méně kvalifikované, často sezonní práce, například při sklizních.

Nejvíc Poláků se usadilo v Británii, kde jich žije přibližně milion. Další našli nový domov v Německu, Irsku a Švédsku.



„Extrémně klamavý populismus“

Exodus brzdí polskou ekonomiku. „V posledních třech nebo čtyřech letech začínáme pozorovat nedostatek pracovních sil. Uvědomili jsme si, že potřebujeme ty lidi zpět,“ řekla Barbara Jancewiczová z varšavského Centra pro výzkum migrace. Připustila ale, že ačkoli je daňová úleva velká, nevyrovná rozdíly ve výdělcích v Polsku a v Británii.

Osvobození od daně je jedním z opatření v balíku sociálních vymožeností, které vláda konzervativní a nacionalistické strany Právo a spravedlnost (PiS) ohlásila před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Ty následně vyhrála. V listopadu čekají Polsko všeobecné volby.

Balík zahrnuje i peníze pro rodiny s dětmi a důchodce. Kabinet očekává, že bude stát 40 miliard zlotých (239 miliard Kč).

Za „extrémně klamavý populismus“ označil schválené změny ekonom a poslanec opoziční strany Nyní! Ryszard Petru. Podle něj daňový bonus mladí nakonec zřejmě ani nepocítí. Pravděpodobně totiž podnítí zaměstnavatele, aby jim v odpovídající míře snížili platy.

Daňové prázdniny zatím postkomunistické státy poskytovaly hlavně zahraničním firmám, jejichž investice chtěly přilákat.

S Poláky pohne brexit, ne daně

„Není to vše o penězích,“ míní Heather Rolfeová z londýnského think tanku Národní institut ekonomického a sociálního výzkumu. „Výzkum provedený na mladých Polácích v Británii zdůraznil, že emigrace je často jakýmsi přechodovým rituálem. Odejdou, aby se dostali od rodiny a získali nezávislost,“ poznamenala.

Hranice 26 let podle ní neumožní motivovat k návratu Poláky v cizině. „Doba, kdy lidé začnou přemýšlet o tom, zda chtějí zůstat nebo se vrátit do vlasti, přichází o něco později – když se rozhodli, že budou mít děti. Tedy až mezi dvacátým a třicátým rokem života,“ doplnila.

Polsko opustila například dvaadvacetiletá firemní analytička Kinga Kitowská. Do Londýna odjela studovat a zůstala tam, když získala práci ve finančnictví. Říká, že polská vláda činí štědrou nabídku, ale nestačí to, aby se vrátila domů. „Hledám spíš příležitosti než peníze v krátkodobém horizontu,“ vysvětlila.

Lepší by podle ní bylo, kdyby se v Polsku otevírala odvětví atraktivní pro mladé. „Práce, kterou mám v Londýně, v Polsku neexistuje,“ shrnula pro CNN.

Podle televize Poláky z Británie odvede spíš nejistota kolem brexitu a s tím související propad kurzu libry. Spojené království přestává být zemí zaslíbenou i kvůli rostoucí xenofobii. Podle statistik nyní z Británie víc Poláků odchází, než kolik jich přichází.

„Než jakékoliv daňové úlevy, možná Poláky k návratu domů účinněji přiměje brexitová politika vlády v Londýně a britské nepřátelství vůči migrantům,“ uzavřela CNN.

Poláků už za prací do ciziny míří méně. Naopak do Polska míří cizinci: