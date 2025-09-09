Polsko zadrželo běloruského agenta, oznámil Tusk. Díky spolupráci s Českem

Polská kontrarozvědka ABW v pondělí zadržela běloruského agenta, oznámil polský premiér Donald Tusk na sociální síti X. Stalo se to podle něho díky spolupráci s Českem a Rumunskem. Zároveň bude z Polska vyhoštěn běloruský diplomat podporující agresivní aktivity běloruských tajných služeb vůči našemu státu, dodal Tusk.
České ministerstvo zahraničí v pondělí oznámilo, že Bezpečnostní informační službě (BIS) a dalším evropským zpravodajským službám se podařilo rozbít běloruskou zpravodajskou síť.

Česko jednoho běloruského diplomata označilo za personu non grata, tedy nežádoucí osobu. Podle BIS síť budovala běloruská služba KGB, jež se snažila získat agenturní zdroje a zpravodajské informace.

BIS rozbila běloruskou zpravodajskou síť, Česko musí opustit jeden z diplomatů

Bělorusko je věrným spojencem Ruska, které šéf BIS Michal Koudelka označil v tuto chvíli za hlavního protivníka a největší riziko pro bezpečnost ČR. Před nebezpečím ze strany Ruska dlouhodobě varují například i polští představitelé, a to zejména po ruském vpádu na Ukrajinu.

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

