Polsko přemístilo k Bělorusku vrtulníky, pilotovat je budou ostřílení letci

Podle Sokolowského budou vrtulníky rozmístěny na dvou místech u hranice. Budou neustále v pohotovosti pro případ incidentů. Létat s nimi budou piloti, kteří už používali jejich palubní výzbroj a příslušné střely.

„Pokud se stane cokoli znepokojivého, nebudou s použitím těchto zbraní váhat,“ sdělil Sokolowski. Kolik vrtulníků Polsko k hranicím přesunulo, neuvedl.

Napětí na polsko-běloruské hranici narůstá zejména kvůli ruským žoldnéřům z Wagnerova uskupení, z nichž někteří se v poslední době přesunuli do Běloruska. Wagnerovci se nacházejí především na vojenské základně v Asipoviči asi 80 kilometrů od metropole Minsku.

Polsko se obává provokací žoldnéřů

Polský premiér Mateusz Morawiecki o víkendu uvedl, že Varšava má také informace o přesunu více než sta wagnerovců směrem k suwalskému koridoru, což označil za „krok k dalšímu hybridnímu útoku na polské území“.

Ve čtvrtek dal Morawiecki při setkání s litevským prezidentem Gitanasem Nausédou najevo obavy, že by se wagnerovci mohli vydávat za migranty a pokusit se proniknout do Polska. „Už teď se wagnerovci mohou převlékat za nelegální migranty a zkusit proniknout do Polska a dalších států východního křídla NATO, aby na území našich zemí podnikali diverzní a sabotážní akce, které mohou mít opravdu dramatické důsledky,“ řekl.

Před dvěma lety Polsko čelilo na hranicí s Běloruskem přílivu migrantů z Blízkého východu, Střední Asie a z Afriky. Tuto migrační krizi podle Varšavy uměle vyvolal Minsk v odvetě za západní sankce. Ten toto obvinění popřel.

Suwalský koridor je výraz, kterým vojenští experti označují necelých sto kilometrů dlouhý úsek polsko-litevské hranice, oddělující ruskou Kaliningradskou oblast od Běloruska. Server Politico tento úzký pás území svého času označil za „nejnebezpečnější místo na Zemi“, protože se může stát prvním cílem ruského útoku v případě vypuknutí otevřeného konfliktu s NATO.

Obsazením tohoto území by totiž ruská vojska přerušila jedinou pozemní cestu mezi Pobaltím a zbytkem Severoatlantické aliance.

„Musíme reagovat na počínání Běloruska komplexně,“ uvedl ve čtvrtek Nauséda, když na schůzce s Morawieckim hovořil o významu tohoto území pro spojenecké země.

„Nenecháme se vyprovokovat“

Morawiecki ujistil, že Varšava zůstává v kontaktu se spojenci z NATO, posiluje ostrahu hranic a nenechá se vyprovokovat. Polsko je podle premiéra už roky terčem provokací a hybridních útoků ze strany Ruska a Běloruska. Jen letos došlo k šestnácti tisícům pokusům o nelegální překročení polských hranic.

„Takových provokací bude víc a budou zaměřeny na vytvoření chaosu v Polsku i dalších zemích NATO, zejména v našem regionu. Spolupráce Polska a našeho spojence Litvy je tváří tvář těmto hrozbám a provokacím nezbytná,“ prohlásil.

Podle informací šéfa polské vlády je v současnosti v Bělorusku okolo čtyř tisíc ruských žoldnéřů, „možná trochu více“. Rusové tím podle Morawieckého testují reakce Polska a jeho spojenců, Varšava je prý však odhodlána odpovědět na provokace velice rezolutním způsobem.