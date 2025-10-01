Letí jich i deset najednou. Pašeráci posílají do Polska balony, už způsobily škody

Polští pohraničníci sloužící u hranic s Běloruskem zaznamenali od začátku roku více než stovku incidentů s balony, které slouží k pašování cigaret přes hranice. Občas takové balony způsobí škody, například v pondělí jeden poškodil střechu v obci Wysokie Mazowieckie 100 kilometrů od hranic. Policie na místě zabavila 30 tisíc neokolkovaných cigaret, informovala zpravodajská televize TVN 24.
Pašeráci cigaret z Běloruska do Polska čím dál víc využívají i balony. (29. září 2025) | foto: Straż Graniczna / Facebook

„Dříve tento problém nebyl až tak zjevný. Pašeráci hledají nové způsoby, jak nelegálně přepravit zboží, například cigarety z Běloruska do Polska. Pašovat přes zelenou hranici je komplikovanější a většina hraničních přechodů byla v regionu uzavřena,“ říká majorka a mluvčí pohraniční stráže Katarzyna Zdanowiczová.

„Před migrační krizí na hranicích s Běloruskem a válkou Ruska proti Ukrajině se pašování za pomocí balonů téměř nepoužívalo,“ pokračuje. Nyní se však podle ní stává, že přes hranici najednou přelétá i více než deset balonů. Pohraničníci už při zásazích souvisejících s balony zabavili cigarety v odhadované hodnotě 2,5 milionu zlotých (asi 14,25 milionu korun).

Polsko zavřelo hranici s Běloruskem na neurčito. A dusí tak obchodní tepnu Číny

Pašeráci vypouštějí balony vybavené vysílačem, aby lidé, kteří mají pašované zboží převzít, věděli, kde se balon nachází. Balony se vyrojí, jakmile fouká východní vítr, čili vítr vane směrem na západ. V takovém případě mají pohraničníci poplach. Pašeráky se jim totiž nejčastěji podaří chytit při přebírání zboží připoutaného k balonu.

V zájmu úspěšných zásahů mluvčí odmítla odpovědět na otázky, zda jsou pašeráci schopni odhadnout, kde balon přistane, nakolik jsou závislí na směru větru a na sledování signálu z vysílače.

Migrační krize, kterou v roce 2021 vyvolalo Bělorusko, když napomáhalo desítkám tisíc běženců s nelegálním překročením hranic do Polska, vedla k posílení ostrahy hranic a k výraznému poklesu množství pašovaných cigaret. Zatímco toho roku odhalila polská pohraniční stráž ještě 104 milionů krabiček pašovaných z Běloruska, v roce 2022 tento počet klesl na 18,7 milionu. V dalších letech pak však opět mírně vzrostl na 22,2 milionu, respektive na loňských 30,7 milionu.

Migrant jako zbraň proti EU. Jak funguje běloruská destabilizační mašinérie

Pokles z velké části přineslo polské rozhodnutí uzavřít většinu hraničních přechodů s východním sousedem, čímž se omezilo pašování autem a vlakem. Polsko také vybudovalo zdi a ploty a rozmístilo elektronické sledovací systémy podél velké části hranice, kam zároveň vyslalo tisíce vojáků, policistů a pohraničníků.

O opětovný vzestup pašování se podle médií postaraly nové metody. Pašeráci používají k nezákonné přepravě zboží přes hranice nejen meteorologické balony, ale i bezpilotní letouny a vory posílané po řece.

Sousední Litva, která kvůli migrační krizi rovněž posílila ostrahu hranice s Běloruskem, loni zaznamenala několik dronů použitých k přepravě až tisícovky krabiček cigaret. Dalším způsobem je posílání vorů, zamaskovaných jako kusy ledu, po vodě z Běloruska do Litvy. I vory v tomto případě bývají vybaveny vysílačem signálu GPS pro snadné určení jejich polohy.

