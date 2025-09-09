Polsko uzavře hranici s Běloruskem, reaguje na cvičení Minsku s Moskvou

„Víte, že v pátek velmi blízko polské hranice začínají velmi agresivní rusko-běloruské manévry. To má své důsledky,“ řekl Tusk.
Cílem simulovaných operací armád obou zemí podle něho bude Suvalský průsmyk, což je strategický pás země podél polsko-litevské hranice, který odděluje Bělorusko od ruské Kaliningradské oblasti.
Přesuny vojsk a cvičení. Rozvědčík varuje před ruským útokem na Suvalský koridor
Tusk uzavření hranice s Běloruskem, včetně železničních přechodů, zdůvodnil také tím, že Polsko je terčem rostoucího počtu provokací ze strany Ruska a Běloruska. Jako příklad uvedl zadržení polského řeholníka běloruskými úřady kvůli podezření ze špionáže.
Polsko i Litva mají dlouhodobě velmi napjaté vztahy s Minskem i Moskvou. Napětí se ještě zvýšilo po ruské invazi na Ukrajinu. Napadenou zemi vlády ve Varšavě i ve Vilniusu podporují politicky, vojensky i humanitárně.
Rusko a Bělorusko při manévrech procvičí údery atomovkami a raketami Orešnik
Běloruský ministr obrany Viktar Chrenin před časem řekl, že ruská a běloruská vojska při cvičení Západ-2025 procvičí plánování úderů jadernými zbraněmi a raketami Orešnik.
Polsko, Litva i další pobaltské země jsou členy Severoatlantické aliance. NATO na dobu cvičení Západ-2025 naplánovalo manévry na své straně hranice.